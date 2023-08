Autoridades mirins tomam posse no Teatro Glória Giglio

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Diversas crianças tomaram posse como autoridades mirins na manhã desta quarta-feira (9), no Teatro Municipal Glória Giglio. O ato atende a lei municipal que promove o programa Autoridades Mirins, com objetivo de substituir autoridades públicas, simbolicamente, por alunos do 4º ano das escolas de Ensino Fundamental de Osasco.

A escolha é feita por meio de votação, entre os próprios alunos, do melhor plano de ação de melhoria para sua escola ou cidade, de acordo com a autoridade substituída.

A proposta que originou a Lei 4800/2017, sobre a implantação do projeto Autoridades Mirins, é de autoria do vereador Josias da Juco (PSD) e visa fazer com que os alunos aprendam sobre seus direitos e deveres, conheçam mais de perto o funcionamento de órgãos públicos e promovam a interação ao “substituírem simbolicamente” por três dias as autoridades.

A Solenidade

Acompanhados de suas autoridades mirins, os 21 vereadores osasquenses acompanharam a posse de seus representantes. A solenidade seguiu todos os protocolos de posse com a leitura do compromisso, diplomação e nomeação. O prefeito, vice-prefeita e todos os secretários participaram do evento, que também contou com a presença dos deputados estaduais Gerson Pessoa (Podemos) e Rogério Santos (MDB).

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), foi o primeiro a fazer uso da palavra e aproveitou para parabenizar todos os profissionais da educação, que se empenharam nas escolhas das autoridades mirins.

“Agradeço principalmente aos profissionais da Educação — diretores, vice-diretores, coordenadores e professores — pelo trabalho e empenho para que pudéssemos realizar esse evento”, declarou Bastos, que reforçou: “Tudo o que é bom para Osasco passa pela Câmara Municipal”. E completou: “Tenho orgulho de dizer que todos os vereadores concordam e aprovam projetos que são muito importantes para Osasco”.

Os deputados estaduais Rogério Santos e Gerson Pessoa elogiaram a realização do projeto e apostaram que Osasco se tornará referência. “É importante que as crianças também saibam qual é o seu papel na sociedade desde cedo. Esse envolvimento com os poderes certamente resultará em uma sociedade cada vez melhor. O que Osasco faz hoje, sem dúvidas, será referência para muitas outras cidades”, afirmou Rogério Santos.

A juíza da Vara do Júri e Execuções Criminais de Osasco, Elia Kinosita, disse estar emocionada por participar do programa Autoridades Mirins 2023. “Já tenho mais de 26 anos de magistrado e eu não conhecia um projeto como esse. Acredito que o único modo de mudarmos a sociedade é através da educação”, afirmou. “Fico honrada de participar desse projeto. Eu sei que a criminalidade diminui se o trabalho de educação for bem feito na base, na família e na Escola”, reforçou a juíza.

A pedido do prefeito Rogério Lins (Podemos), a cantora mirim Júlia Rodrigues fez parte da mesa dos trabalhos e, quebrando o protocolo, colocou-a como deputada mirim. Júlia abriu a solenidade encantando os presentes com sua voz potente e doce. “Estou muito feliz em participar também”, disse a cantora, que este ano participou do programa “The Voice Kids”, da Rede Globo.

“Que momento especial a gente vive nessa cidade. Ainda temos muito o que fazer, mas quando vejo a Câmara aprovando projetos que são bons para a cidade, tenho certeza de que a gente vai ainda mais longe”, comentou o prefeito Rogério Lins, ao elogiar o trabalho dos poderes Legislativo e Judiciário. O prefeito também agradeceu o envolvimento de todas as autoridades com o projeto Autoridades Mirins e reforçou a importância da valorização da educação. “Eu não tenho dúvidas que o futuro da nossa cidade será muito bom”, acrescentou.

O autor da lei que criou o projeto Autoridades Mirins, vereador Josias da Juco, estava emocionado. “Realmente é um dia muito especial e ver o quanto essas crianças também estão envolvidas com o projeto enche nosso coração de alegria. Teremos um ano de muitos eventos com essas autoridades mirins”, disse Josias.

Atividades

Já empossadas, as autoridades mirins deverão promover visitas aos gabinetes das autoridades que irão representar. Os alunos ficarão sob responsabilidade da autoridade e de um funcionário indicado para recepcioná-los e coordenar a visita no gabinete, a fim de conhecer e se familiarizar com o respectivo cargo, vivenciando a rotina diária do seu trabalho.

O prefeito Rogério Lins foi substituído simbolicamente pela prefeita Letícia Amaral de Souza e sua suplente, Vitória Conceição de Souza, alunas da EMEF Laerte José dos Santos. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, foi substituída pelos estudantes Brenda Lima da Purificação e seu suplente, João Guilherme Pereira. A vice-prefeita Ana Maria Rossi, foi substituída pelos alunos Melissa Alves Teixeira e seu suplente, Davi Fernandes da Silva. Já a presidente mirim da Câmara de Osasco, em substituição ao vereador Carmônio Bastos, é Lavínia Alves Novais, cuja suplente é Ana Rafaella de Alencar.

O secretário de Comunicação, Thiago Silva, foi substituído por Isabelle Karoline e sua suplente Jamile Rodrigues. Enquanto que a juíza Élia Kinosita, por Vitória Coelho Rodrigues e sua suplente, Lorenna Vitoria da Silva.

MULTIMÍDIA ► FOTOS (breve) | VÍDEO (breve)