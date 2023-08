Empreendedor do Jd. Veloso é homenageado pela Câmara de Osasco

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Uma reunião de família. Assim pode ser resumida a Sessão Solene para a entrega do Cartão de Prata para José Antônio Bolzoni, realizada na noite desta quarta-feira (09), no Plenário Tiradentes da Câmara Municipal de Osasco.

Presidida pelo propositor da homenagem, vereador Ralfi Silva (Republicanos) e secretariada pelo vereador Rodrigo Gansinho (PL), a solenidade reuniu amigos e familiares de um homem econômico nas palavras, mas que é inspiração para todos os que com ele convivem.

“Pai, mais uma homenagem para essa pessoa que você é. Esse ser humano fantástico, um homem que é tudo isso para nossa família, para a sociedade. Falar do meu pai é complexo. A gente não para de aprender, estamos aprendendo a todo o momento com um homem simples, honrado, honesto e que sempre praticou o bem”, declarou o filho Kléber Bolzon, que também agradeceu o propositor pela homenagem prestada ao homem que ele tanto admira. “Esta noite é de jubilo”, concluiu.

Lorena e Carla Bolzoni — neta e nora do homenageado — também aproveitaram para render suas homenagens. “As palavras são de gratidão. Temos muito orgulho dele como homem, pai, avô, sogro. Ele está sempre presente em todos os momentos”, disse Carla, emocionada. Lorena agradeceu ao avô e, em poucas palavras resumiu, junto da irmã Estela, o sentimento das netas: “Eu te amo muito, vô!”.

Os amigos que compareceram na solenidade foram unânimes em afirmar que Bolzoni representa os melhores valores que um homem pode demonstrar para a sociedade, honra, honestidade, hombridade.

“Bolzoni, você é um patrimônio da cidade, um patrimônio do Veloso”, disse Ralfi ao comentar que o falecido vereador Ni da Pizzaria também gostaria de homenagear o empresário da região do Veloso. “Ele não tem hora para trabalhar, está lá praticamente durante as 24 horas do dia”, afirmou o parlamentar.

O vereador disse que conheceu o amigo quando frequentava o mesmo espaço que o filho de Bolzoni, Kléber, em uma relação de amizade entre as famílias que dura mais de 25 anos. “Vocês sempre me apoiaram. Mas, além das nossas relações de amizade, você merece essa homenagem por tudo o que você faz e representa”, afirmou Ralfi Silva ao contar um pouco sobre os mais de 40 anos de serviços prestados pelo farmacêutico no Veloso.

Segundo Ralfi Silva, o empresário é inspiração para os filhos e amigos. E que, além de atender nas farmácias da família, o Zé da Farmácia, como é conhecido Bolzoni, também presta serviços importantes à comunidade, especialmente aos mais vulneráveis.

Homem de poucas palavras, Bolzoni agradeceu a presença dos amigos e familiares. Disse que não se importa tanto com homenagens, mas sim com o trabalho e a família. “Tudo o que vocês falaram nada mais é do que a obrigação da gente. Quanto ao tempo dedicado ao trabalho, só espero ter mais 40 anos para continuar fazendo o que faço”, resumiu Bolzoni, assim que recebeu a honraria das mãos do vereador Ralfi Silva.

Quando colocado na pauta de votação, em 2020, o projeto foi aprovado por unanimidade, com 20 votos favoráveis, representando o valor que o Legislativo Osasquense dá a pessoas como José Antônio Bolzoni, que nas palavras de Ralfi Silva e dos amigos presentes, “é um amigo que trabalha incansavelmente e para todos”.

