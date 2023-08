Moção pede por transmissão de reuniões do Conselho de Saúde

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Durante a 41ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã desta quinta-feira (10), a vereadora Juliana da AtivOz (PSOL) apresentou a Moção de Apelo 229/2023 à Secretaria Municipal de Saúde, para que as reuniões do Conselho Municipal de Saúde sejam transmitidas ao vivo e as gravações se tornem públicas para a população.

Na justificativa da propositura, a parlamentar do PSOL apontou a necessidade de transparência nas políticas públicas. “A população tem o direito de saber como são aplicados os recursos obtidos por meio dos impostos cobrados do cidadão”.

O vereador Emerson Osasco (Rede) endossou a Moção da colega e reiterou o pedido. “Toda forma de transparência é saudável para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Muitos conselheiros foram expulsos, numa atitude muito pouco democrática”, disse o vereador.

Michel Figueiredo (Patriota) também aproveitou a Moção para pedir mais clareza nesse e noutros conselhos municipais de outras secretarias, bem como nos colegiados de outras instâncias de Poder. “Muitas decisões são tomadas em colegiados e isso esvazia o poder de conselheiros e vários tipos de autoridades”.

