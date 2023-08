Podcast da Câmara de Osasco: Semana de 7 a 11/8

Assuntos desta edição:

– Autoridades mirins tomam posse em cerimônia no teatro Glória Giglio;

– Câmara no seu Bairro recebe demandas dos moradores do Jardim Bonança;

– Sessões Solenes reconhecem personalidades locais e rememoram história da cidade;

– Plenário aprova crédito especial ao orçamento para aplicação de emendas impositivas.

Ficha Técnica

Redação e produção: Deniele Simões e Maurício Viel

Direção-Geral de Comunicação Social: Meiri Borges