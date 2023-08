Câmara enfatiza importância do trabalho dos veículos de comunicação da região

Por Deniele Simões. Fotos: Robson Cotait.

Os vereadores osasquenses destacaram a importância do trabalho dos veículos de comunicação para o desenvolvimento de Osasco e do país, durante a 43ª Sessão Ordinária, realizada nesta quinta-feira (17).

Os profissionais que trabalham com notícias e informações foram enfatizados no processo de votação de uma Moção de Apoio, de autoria do vereador Laércio Mendonça (PSD), ao portal Notícias de Osasco e Região (NOR).

Fundado pelo jornalista Gilberto de Almeida, em 2017, o portal tem 30 mil acessos mensais e, nos últimos anos, já recebeu 7 milhões de visitas em sua página no Facebook, que tem 16 mil seguidores. O veículo também tem outros 16 mil seguidores no Instagram.

“É um trabalho importante, diferenciado, porque leva à população notícias verdadeiras, com fontes confiáveis”, disse Mendonça.

O parlamentar destacou a atuação do NOR e dos veículos de comunicação da região que, por meio de um trabalho sério, ajudam a transformar a vida das pessoas. “Essa ferramenta é necessária para o crescimento do país, da nossa cidade e de cada um de nós”, completou.

O vereador Paulo Júnior (PL), que é jornalista, parabenizou Laércio pela sensibilidade em apresentar a Moção ao órgão de comunicação. “É um portal de notícias que, ao longo dos anos, tem nos informado, muitas vezes, com notícias em primeira mão. Parabéns ao NOR e aos órgãos de comunicação da nossa cidade”, afirmou.

O vereador Julião (PSB) também parabenizou o NOR pela atuação. “O Gilberto está fazendo um excelente trabalho na área da comunicação na nossa região”, pontuou.

