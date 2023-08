Programa Nossa História celebra 14 anos de fundação dos Anjos da Guarda Mirim

Por Ana Rodrigues. Fotos: Robson Cotait.

O Programa Nossa História desta quinta-feira (17) celebrou os 14 anos de fundação da Associação Anjos da Guarda Mirim. Foram homenageados seu fundador, o comandante José Nunes dos Santos, que conduziu e hasteou a bandeira do Brasil; Andrew Ferreira dos Santos, ex-aluno e voluntário da Associação, que hasteou a bandeira do estado de São Paulo; e Josué Sales Nunes dos Santos, ex-aluno e soldado da Polícia Militar, responsável pela bandeira de Osasco.

Inspirado na Juventude Cívica de Osasco — a JUCO — o comandante Nunes decidiu criar os Anjos da Guarda Mirim e, na oportunidade, foi amplamente apoiado pelo próprio presidente da JUCO, o professor Daniel Barbosa.

“Tenho muitas lembranças de quando eu estava em um momento muito difícil e ele me ajudou. O professor Daniel Barbosa sempre foi uma inspiração e sou muito grato” contou Nunes, emocionado. Em seguida, Nunes relembrou sua trajetória dentro do serviço público e sua decisão de dedicar sua vida para a formação de jovens.

“Já formamos mais de dez mil jovens. Muitos que passaram por nós são hoje oficiais do Exército ou estão nas forças de segurança. Os Anjos é um celeiro de líderes e isso me deixa muito honrado. Ser homenageado hoje também me deixa muito honrado”, celebrou o comandante dos “Anjos”.

Filho do comandante Nunes e ex-Anjo da Guarda, Josué Sales Nunes dos Santos é soldado da Polícia Militar. Em sua fala, ressaltou a importância da família e do “Anjos” na sua formação. “É uma honra estar aqui e ser homenageado na minha cidade. Quero agradecer a todo o aprendizado que eu tive desde o berço com meus pais e à Anjos da Guarda, onde pude levar todo meu conhecimento para a vida e usá-lo nas forças armadas e na Polícia Militar, onde estou agora”.

Ex-aluno e voluntário na Associação, Andrew Ferreira dos Santos declarou que o Anjos transformou a sua vida.

“Agradeço ao comandante, à minha mãe, e digo para todos os jovens: não desistam. A Associação mudou a história da minha vida”, relatou o jovem.

No comando do Anjos da Guarda Mirim, a bispa Sueli se emocionou, ao falar sobre a Associação e a dedicação da família para fortalecer o projeto. “Sou muito grata por essa homenagem e por poder fazer a diferença na vida de muitos jovens. Sou grata, em especial, ao meu esposo, o bispo e comandante Nunes, que criou essa Associação para poder ajudar os jovens. Estamos trabalhando intensamente para construir o futuro deles e hoje estamos sendo agraciados”, disse a bispa Sueli.

Sebastião Bognar, organizador do Programa Nossa História, aproveitou para ressaltar a importância das instituições para a cidade. “É um dia especialíssimo, com a participação da Associação Anjos da Guarda Mirim. Nós vimos aqui a importância das instituições para o desenvolvimento do nosso país. E temos dois exemplos em Osasco: os Anjos e a Juco”, declarou.

Amigo do comandante Nunes, ex-JUCO e presidente da Frente Parlamentar Nossa História, o vereador Josias da Juco (PSD) falou sobre o papel dos Anjos na formação dos jovens.

“Eu fico muito emocionado ao falar dos ‘Anjos’, porque me lembro do início do trabalho e a insistência de Nunes em fazer um projeto semelhante ao da JUCO. Tudo começou com um hasteamento improvisado, com um mastro doado pelo professor Daniel Barbosa”, contou o parlamentar, ao afirmar que não há rivalidade entre as entidades. “Não existe disputa entre Juco e ‘Anjos’. O que existe é união para dar oportunidades para cada vez mais jovens”, concluiu Josias.

