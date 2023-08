Moção homenageia evento de vocação sacerdotal realizado em Osasco

Por Charles Nisz. Fotos: Robson Cotait.

Um evento ecumênico com a presença de 20 mil pessoas com oração, esporte, evangelização e até um espaço kids. Essa é a proposta do Comvocação, realizado pela Diocese de Osasco desde 2003 no terceiro domingo de agosto, com a proposta de aumentar a vocação de jovens para a vida religiosa.

Durante a 43ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã desta quinta-feira (17) a Moção de Aplauso 257/2023 parabenizou a Diocese de Osasco, na pessoa do Frei João Bosco Barbosa de Sousa, pela comemoração dos 20 anos do “Comvocação”, o maior evento anual realizado pela Diocese de Osasco em prol das vocações sacerdotais.

“O evento é o maior do gênero no Brasil e em 2023 comemora 20 anos. Já são muitos frutos gerados nessa convocação para Deus e é um fator importante na manutenção dos seminários”, disse Souza, ao receber a homenagem.

Proponente da homenagem, o vereador Adauto (PDT) justificou a propositura pela magnitude do evento: “A missa de abertura acontece dia 20 e o evento acontece em dois dias, com comitivas de todo o estado de São Paulo”. Laércio Mendonça (PSD) endossou a moção e falou sobre a importância de encaminhar bem os jovens.

Lucia da Saúde (Podemos) falou sobre como o evento promove a vocação sacerdotal: “Estão envolvidas 90 dioceses de 13 cidades da região e muitos jovens acabam seguindo pelo caminho da fé”. Julião (PSB), Émerson Osasco (Rede), Joel Nunes (Republicanos) e Paulo Júnior (PP) também parabenizaram a iniciativa da moção.

“A importância do evento justifica o crescimento ano a ano e essa é uma moção muito bonita e necessária”, disse Emerson. “O que nos une é muito maior do que nos separa”, disse Paulo Júnior, enfatizando o caráter ecumênico do evento. Joel Nunes acrescentou que “as riquezas espirituais e não as materiais são as mais relevantes para o ser humano”.

MULTIMÍDIA | 43ª Sessão Ordinária ► FOTOS (breve) | VÍDEO (breve)