Sessão Solene celebra 60 anos da EE Newton Espírito Santo Ayres

Por Deniele Simões. Fotos: Robson Cotait.

Uma festa repleta de alegria, marcada por um legado de transformação na vida de milhares de alunos. Assim foi a Sessão Solene em comemoração aos 60 anos da Escola Estadual Newton Espírito Santo Ayres, realizada pela Câmara de Osasco, na noite da última quinta-feira (17), na sede do colégio.

A história da escola, localizada no bairro Jardim Santo Antônio, confunde-se com a de Osasco, afinal, as duas já chegaram à casa dos 60 anos e tiveram um desenvolvimento grandioso ao longo do tempo.

A noite de festa marcou o reconhecimento da escola a alunos, ex-alunos, professores, diretores, coordenadores e funcionários do presente e do passado, com a entrega de Placa Comemorativa.

A Solenidade

Autora da homenagem, a vereadora Elsa Oliveira (Podemos) presidiu a mesa dos trabalhos, que foi secretariada pelo ex-vereador — e ex-aluno da escola — professor João Candal de Lima. Também compuseram a mesa o ex-prefeito e ex-deputado Francisco Rossi e a diretora da escola, professora Maria de Fátima Cardoso Ramires.

O primeiro a usar a palavra foi o aluno e membro do Grêmio Estudantil da escola, Gustavo Aparecido Araújo, que cursa o terceiro ano do Ensino Médio.

“É um prazer estar aqui para representar o Grêmio e os alunos da escola, que proporciona um ambiente democrático. Estou emocionado em fazer parte dessa comunidade educacional”, disse.

O também ex-aluno e hoje psicólogo, professor Ribeiro Souza, testemunhou a importância da escola em sua vida. “Ninguém faz o futuro sem uma ponte com o passado. Daqui eu saí e toda minha família aqui estudou. Agora os jovens continuam o legado”, declarou.

O professor Candal recordou quando foram comemorados os 50 anos da escola. Nessa época, Candal era vereador em Osasco. “Dez anos depois, estou aqui como ex-aluno para homenagear”, lembrou.

Candal também rememorou os anos como atleta de basquete na equipe campeã paulista da escola e enfatizou o papel da educação como ferramenta de transformação. “O equipamento que mais abre portas para todo mundo é a educação”.

Atual secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, Lau Alencar falou dos tempos de aluno, na década de 1980 e lembrou das festividades da escola e das fanfarras. “É uma escola que tem formado importantes alunos e pessoas que fazem parte da vida política da nossa cidade”, acrescentou.

O ex-prefeito Francisco Rossi parabenizou a vereadora Elsa Oliveira pela iniciativa da homenagem e detalhou aspectos históricos da unidade escolar. “Essa escola se confunde com a história da nossa cidade. Tive a honra de conhecer o senhor Newton. Era uma pessoa muito simples. Que paixão que ele tinha pela escola, pela educação”, pontuou.

Transformar pela Educação

Elsa Oliveira — a proponente da homenagem — frisou a importância da educação como ferramenta de transformação pelo mundo.

Elsa também falou do trabalho da atual diretora, Maria de Fátima, em favor da escola. Ela parabenizou os alunos, corpo docente e demais funcionários pelo trabalho de excelência.

“Hoje, a gente está aqui não só por tudo isso, mas porque está reconhecendo e entregando essa honraria. Quantas vidas e quantas histórias cada uma dessas paredes guarda.

Como ex-aluna de escola pública, Elsa reforçou a importância da educação pública de qualidade. A parlamentar recordou todos os desafios e transformações vividas na educação, como a modernização do ensino, a luta por direitos e até os desafios gerados pela pandemia de Covid-19.

Atuando na escola desde 2016, a diretora Maria de Fátima agradeceu a vereadora Elsa e a Câmara de Osasco pela homenagem.

A educadora contou um pouco da história da escola e falou sobre os desafios de dirigir uma unidade escolar, cujo número de alunos é maior do que o de muitos municípios: 1,7 mil.

“Tudo o que a gente faz a gente tem que dar o nosso melhor. Sou muito feliz e amo fazer parte de toda essa história”, disse, emocionada.

Homenagens

Após a entrega da honraria, a escola prestou homenagem a ex-alunos e ex-profissionais que passaram pela escola nos últimos 60 anos.

A homenagem foi entrega às seguintes personalidades: Maria José dos Santos (ex-professora e ex-diretora), Isabel de Oliveira Andrade (ex-professora), Vanderlei de Souza Santana (funcionário da Câmara de Osasco e ex-aluno), Maria Goretti Alves dos Santos Valério (ex-professora e ex-vice-diretora), Abigail Lucia Borges (ex-diretora e ex-professora), Helena Alice Sanches Leite (ex-professora e ex-vice-diretora), Simone Teodoro (psicóloga e ex-aluna), Aparecida Imaculada Ribeiro (educadora e ex-aluna), Marcelo de Macedo (educador físico, empreendedor e ex-aluno), Aparecido Ribeiro Junior (ambientalista e ex-aluno), professor Ribeiro Souza (doutor em neurociência, empresário e ex-aluno), Dr. Ulisses da Silva (advogado criminal e ex-aluno), Reinaldo Rodrigues (ex-aluno e ex-professor), Denise Ferreira de Sousa Santos (assessora da Diretoria de Ensino e ex-aluna), Deolina Anitelli (ex-professora), Onassis Xavier (ex-professor, ex-coordenador e ex-vice-diretor), Dona Conceição (ex-servente e ex-inspetora de alunos), Carlos Alberto da Silva Lopes (comerciante e ex-aluno), Ludval dos Santos Oliveira (ex-funcionário, ex-aluno e ex-vereador) e Lau Alencar (secretário de Transportes e Mobilidade Urbana e ex-aluno).

