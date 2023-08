Câmara de Osasco aprova projeto que combate prática do etarismo

Por Deniele Simões. Fotos: Robson Cotait.

A cidade de Osasco poderá ganhar uma data dedicada à conscientização e combate ao etarismo – prática de discriminação à idade das pessoas.

É que a Câmara aprovou, nesta quinta-feira (17), um projeto de lei do presidente Carmônio Bastos (Podemos) que institui o Dia Municipal de Combate ao Etarismo.

O Plenário aprovou o texto por unanimidade e agora ele segue para a análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), que tem poder de transformar o projeto em lei.

Nas redes sociais, Carmônio Bastos destacou a importância de políticas públicas de combate à discriminação por idade. “Ninguém deve ser ofendido, humilhado ou desrespeitado por conta da sua idade. Não importa se é jovem, adulto ou idoso”, escreveu.

De acordo com Bastos, é preciso combater o etarismo com “conscientização e ações de valorização e respeito às pessoas de todas as idades”.

Segurança Pública

Ainda na Sessão desta quinta-feira, os vereadores aprovaram seis moções e acolheram veto do prefeito ao projeto que institui, em Osasco, o Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento, com a integração de câmeras particulares e as instaladas em próprios públicos ao Centro de Operações Integradas (COI).

O autor da proposta, vereador Josias da Juco (PSD), explicou que o texto foi vetado porque necessita de ajustes. “A gente precisa definir algumas regras para não entrar em conflito com o decreto que está em vigor, que trata desse mesmo assunto”.

Após reunião com representantes da Prefeitura, o parlamentar deve apresentar novo projeto sobre o tema, com as devidas adequações.

MULTIMÍDIA | 43ª Sessão Ordinária ► FOTOS (breve) | VÍDEO