Bloco de moções trata de temas da Educação

Por Charles Nisz. Fotos: Robson Cotait.

Durante a 43ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã desta quinta-feira (17), foram discutidas e aprovadas duas moções sobre educação estadual. A Moção de Apoio 263/2023, apresentada pela vereadora Juliana da AtivOz (PSOL), versa sobre a greve nas FATECs e ETECs.

Já a Moção de Repúdio 264/2023, também da vereadora do PSOL, critica a instalação sem autorização do app Minha Escola nos celulares de professores e alunos da rede estadual de ensino de São Paulo.

“Greve é o último recurso de professores para terem suas reivindicações atendidas pelo governo estadual. Esperamos que a Polícia Militar não trate os professores com violência”, disse ela na justificativa da proposição.

Emerson Osasco (Rede) endossou a Moção e demonstrou apoio à greve. “Professores são heróis não reconhecidos. Falta valorização salarial e, muitas vezes, a estrutura na sala de aula não é adequada”. Os vereadores Laércio Mendonça (PSD) e Elsa Oliveira (Podemos) também endossaram a Moção de Apoio aos professores.

A vereadora repudiou a instalação do app Minha Escola nos celulares de professores e alunos da rede estadual. “Essa medida claramente viola as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados”, disse Juliana, ao justificar a Moção de Repúdio.

Por fim, o vereador Emerson Osasco apoiou a fala de Juliana e criticou a postura do governo estadual. “A ideia é controlar professores e alunos. Precisamos discutir as motivações e interesses por trás do uso de tecnologia nas escolas paulistas”, disse o parlamentar da Rede.

O portal G1 informou que a Secretaria Estadual da Educação (Seduc-SP) confirmou que a instalação ocorreu por uma falha da área técnica da pasta e disse que instaurou um processo para apurar o problema.

