Deputado acriano participa da 44ª Sessão Ordinária

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco recebeu, nesta terça-feira (22), a visita do deputado estadual acriano André Vale (PODE-AC).

Vale veio a Osasco a convite do deputado estadual osasquense Gerson Pessoa (PODE-SP) e aproveitou a oportunidade para participar da 44ª Sessão Ordinária e trocar experiências com os parlamentares da cidade.

“Esse convite caiu como uma luva, pois eu tinha esse sonho de vir a Osasco. Quero saudar todos os convidados, os vereadores presentes, mesa diretora, servidores, toda a população da nossa querida Osasco”, explicou o deputado.

Em seu terceiro mandato, o parlamentar acriano falou sobre os desafios de ser deputado em um estado distante das grandes capitais, que faz divisa com a Bolívia e o Peru, e que enfrenta dificuldades na área de transporte e infraestrutura.

“Nós temos só 22 municípios. Em quatro, a gente esbarra no problema do isolamento, nas dificuldades em abrir estradas, em construir pontes e nas questões do meio ambiente. Somos um estado pobre, mas nosso povo é muito aguerrido e trabalhador”, disse.

O deputado elogiou a estrutura da cidade e, sobretudo, a madeira acolhedora como foi recebido pelos vereadores osasquenses. “Saio daqui com o meu coração cheio de alegria e gratidão. Sou grato a todos vocês”, concluiu.

