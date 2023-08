Moções geram debate sobre cuidado e proteção animal na cidade

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco aprovou duas moções voltadas à proteção animal, durante a 44ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (22), .

O Plenário aprovou uma Moção do vereador Joel Nunes (Republicanos), que repudia o enforcamento de um cãozinho no bairro Jardim Umuarama, no último dia 7 de agosto. Segundo o parlamentar, o tutor enforcou o animal e o pendurou em uma parede – ato que classificou como “aberração”.

“O tutor foi preso e o caso repercutiu, chocando muitas pessoas pela crueldade causada ao cãozinho. É inaceitável acontecer tal coisa na nossa cidade”, lamentou.

Joel Nunes lembrou que Osasco é referência na causa animal e conta com dois hospitais veterinários, banco de ração e pet parques. Além disso, o parlamentar destinou R$ 300 mil em emendas impositivas aos programas de castração e microchipagem do município.

Animais Soltos

A outra Moção aprovada é de autoria da vereadora Juliana da AtivOz (PSOL), de apelo à Secretaria do Meio Ambiente e ao Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, para a tomada de providências quanto a animais em situação de abandono nas ruas do município.

A parlamentar falou da necessidade de mudança na legislação, que hoje autoriza a apreensão de animais gravemente feridos ou portadores de doenças infectocontagiosas graves.

“Ela precisa ser revista, pois nós não podemos esperar os animais ficarem doentes ou em más condições para poder recolher ou tratar”, declarou.

O vereador Emerson Osasco (Rede) disse temer por acidentes na região do jardim Bonança, onde há animais de grande porte soltos. “São quatro cavalos grandes e um pônei. Agora imagine uma pessoa que não está acostumada com esse trecho, se tiver ali a 50 km por hora? Pode perder a vida”, advertiu.

