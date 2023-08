Moção reconhece médico por trabalho humanizado na UPA Vila Menck

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco reconheceu, nesta quinta-feira (24), o trabalho do médico ortopedista e traumatologista Dr. José Raimundo Mendes Júnior, durante a 45ª Sessão Ordinária.

Dr. José Raimundo recebeu uma Moção de Aplauso, de iniciativa do vereador Batista Comunidade (Avante), pela excelência no atendimento prestado aos pacientes da UPA do bairro Vila Menck – bairro da Zona Norte de Osasco.

“Quando a gente faz uma Moção para homenagear um profissional com qualidade como é o Dr. José, é também para incentivar outros profissionais”, justificou Batista.

Segundo o parlamentar, o médico é respeitado pelo trabalho humanizado que realiza na UPA, marcado também pela sensibilidade, carinho e respeito aos pacientes. “Ela acaba tratando as pessoas como se fossem entes queridos da sua família. Estou muito feliz em homenagear o Dr. José”, completou.

A vereadora Lúcia da Saúde (Podemos) parabenizou Batista pela iniciativa e estendeu as congratulações ao médico. “Parabéns, continue com esse trabalho. Isso mostra o amor ao próximo”.

Délbio Teruel enfatizou a importância da Moção, como forma de “valorizar os profissionais que tão bem cuidam da saúde da nossa cidade”. O parlamentar deixou seu carinho e respeito ao Dr. José.

O médico recebeu a Moção das mãos dos vereadores, em companhia de sua esposa, Eliane Mendes.

