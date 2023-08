Moção aplaude igreja por “1ª Mostra de Dança Quadrangular”

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta quinta-feira (24), durante a 45ª Sessão Ordinária, Moção de Aplauso à Igreja do Evangelho Quadrangular de Osasco pela promoção da “1ª Mostra de Dança Quadrangular”.

Realizado no último dia 18, no Teatro Glória Giglio, o evento foi marcado pela participação de fiéis e pastores da igreja de bairros como Jd. Rochdale, Jd. Conceição, Vila Prado, Jd. Santa Rita, Jd. Cirino, Vila Menck, Jd. Santo Antônio, Alto de Quitaúna, dentre outros.

A Moção foi proposta pela vereadora Lúcia da Saúde (Podemos), que falou da importância do trabalho de evangelização por meio da dança. “Quero agradecer a Deus por permitir a realização desse evento de adoração com dança, onde várias igrejas puderam participar. Também quero agradecer o prefeito Rogério Lins e o secretário de Cultura, Paulinho Sambaderua, pela iniciativa”, discursou.

O vereador Paulo Junior (PP) parabenizou a vereadora pela sensibilidade em reconhecer o trabalho da igreja. “Quero me unir a vossa excelência parabenizando a Igreja do Evangelho Quadrangular, presente há muitos anos na nossa cidade”, disse.

Joel Nunes também parabenizou a vereadora pela Moção e destacou a importância do trabalho de evangelização pela dança. “Esse evento realmente vem dos céus, porque ele alcança o coração de muitas pessoas, que está petrificado. Assim, o Espírito Santo vai quebrando as pedras do coração”, concluiu.

