Vereadores lamentam morte de sete torcedores corintianos

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Durante a 45ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã desta quinta-feira (24), a Moção de Pesar 279/2023 lamentou a morte de sete torcedores corintianos no último dia 20. Os torcedores voltavam de Belo Horizonte (MG) após o jogo contra o Cruzeiro e o ônibus, no qual eles voltavam para São Paulo, capotou nas proximidades da capital mineira.

Proponente da Moção, o vereador Emerson Osasco (Rede) lamentou a morte dos torcedores e elogiou a torcida cruzeirense Máfia Azul e outras torcidas pela ajuda no socorro aos corintianos presos no ônibus capotado.

“Essa fatalidade é mais um dos diversos acidentes ocorridos nas estradas brasileiras a cada ano. O motorista arriscou a própria vida e evitou que mais pessoas morressem no acidente”, disse o vereador. Me solidarizo com os familiares que perderam entes queridos nessa ocorrência.

O vereador Délbio Teruel (União Brasil) endossou a Moção de Pesar. “Todos nós ficamos muito tristes e consternados com o que aconteceu. A Moção também é muito oportuna em destacar o heroísmo do motorista, que evitou que o ônibus despencasse num barranco”.

MULTIMÍDIA | 45ª Sessão Ordinária ► FOTOS | VÍDEO