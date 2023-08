Sessão Solene homenageia o Dia do Advogado

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Na noite desta quinta-feira (24), a Câmara Municipal realizou Sessão Solene em homenagem ao Dia do Advogado. A data relembra a implantação dos primeiros cursos de Direito no Brasil, em 11 de agosto de 1827.

Instituída por lei municipal desde 1995, a solenidade aconteceu a pedido da vereadora Elsa Oliveira (Podemos). “É uma dia mais do que especial, pois, por conta da pandemia, interrompemos uma homenagem prestada há 28 anos”, disse a parlamentar.

Délbio Teruel (União Brasil), vereador e advogado, mostrou apreço pela homenagem. “É uma alegria comemorar o Dia do Advogado aqui no Plenário. Esse é o justo reconhecimento desta Casa pelo trabalho dos advogados em Osasco”, afirmou ele.

Maria José Bonetti, presidente da OAB – Regional Osasco, agradeceu a homenagem. “Esses advogados que aqui estão representam os mais de cinco mil inscritos na regional Osasco”, ressaltou.

Também advogado, o vereador Ralfi Silva (Republicanos) dividiu a presidência da sessão com Elsa Oliveira e enalteceu a importância do Legislativo em reconhecer o trabalho dos advogados. “Os advogados são os defensores da lei e são os administradores do Direito”.

Ao final da sessão, sete profissionais do Direito receberam uma medalha de Honra ao Mérito, conferida pela OAB.

