Birigui Futebol Clube recebe Placa Comemorativa por 42 anos de história

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

Uma grande família. Essa é a palavra com a qual os atletas, dirigentes e torcedores do Birigui Futebol Clube se identificam quando falam com amor da equipe do Jardim Rochdale. O time é bi-campeão da 3ª Divisão de Osasco (2011-2022), Campeão da Copa Eduardão e da Copa Ponte Preta.

Foi com muito amor e alegria que membros da equipe osasquense receberam o reconhecimento da Câmara Municipal de Osasco, em Sessão Solene promovida na noite da última sexta-feira (25).

Com a presença de torcedores, atletas e diretores, a equipe recebeu do Legislativo uma Placa Comemorativa, pelos 42 anos de história, celebrados em 14 de outubro de 2022.

Proponente da homenagem, a vereadora Lúcia da Saúde (Podemos) lembrou a união da equipe e o envolvimento em causas sociais, como a proteção à infância e juventude. “Entrei no campo com vocês e fiquei emocionada porque levantamos aquela bandeira da ‘Infância sem pornografia’. Que vocês possam sempre levantar essa bandeira”, declarou.

Lúcia elogiou o trabalho do fundador da equipe, Wilson Aparecido Cardoso da Cunha, e do atual presidente, Josias de Moura Leal. Ela ressaltou ainda a importância do futebol como elemento de promoção da saúde.

A presidente da torcida “Biriguetes”, Tamara Gomes, falou da emoção de fazer parte da família Birigui. “O senhor Wilson passou todo conhecimento para o meu avô e hoje eu sou louca pelo Birigui. Todo domingo é sagrado, a gente participa. É uma coisa muito linda ver a torcida”.

O atleta Celso Silvério também reforçou o clima de união entre torcedores, dirigentes e atletas: “Tenho orgulho e gratidão por fazer parte desse time, que é uma família. “Sou muito grato por me permitirem participar dessa família”, completou Willian Dias.

Outro jogador da equipe, Rodolfo Gomes, declarou todo amor e dedicação ao Birigui. “Tenho dois anos de time. Apanhei, fui feliz, chorei. Tive o prazer de conquistar aquela taça ali. Quero ganhar muita coisa para o Birigui e agradeço o apoio de vocês”.

42 Anos de Luta

Wilson Cunha recordou o início da equipe, em 1978, quando montou a equipe no Jardim Rochdale. O time do Atlântico surgiu na mesma época, mas durou muito pouco tempo. “A gente continuou tocando o time. Ficamos segurando as pontas, eu e João Sapateiro. Daí apareceu o Josias. Em 2006, quando eu não conseguia mais jogar bola, deixei na mão dele”, recordou.

Wilson declarou enorme gratidão a Josias, que fez o mesmo pelo colega. “Quero agradecer ao Wilson, com quem joguei 10 anos nesse time. Hoje temos mais de 100 mulheres do nosso lado, para fazer aquele aplauso. Poucos times pequenos conseguem levar 200 pessoas ao estádio”, emocionou-se.

Com uma história de luta e dedicação pelo Birigui, Josias e Wilson esperam continuar se dedicando à equipe, com cada vez mais conquistas dentro e fora de campo. “Eu quero agradecer ao Wilson, à dona Lúcia e a todos vocês que estão aqui. Agora, só vão vir coisas boas para nós”, finalizou Josias.

