Moções reforçam importância do trabalho de PMs e GCMs

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

O plenário da Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta terça-feira (29), algumas moções de aplauso que enfatizam o papel de policiais militares e guardas civis municipais.

De autoria do vereador Josias da Juco (PSD), as moções tiveram boa repercussão entre os parlamentares e foram votadas em bloco.

A Moção 236/2023 aplaude o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) pelas formaturas realizadas no final do semestre. O Proerd capacita jovens estudantes sobre prevenção às drogas e à violência.

“A gente percebe que é um trabalho importante para a cidade de Osasco e para o estado de São Paulo, sendo também uma referência”, pontuou Josias. “É um programa que faz a diferença no estado de São Paulo”, acrescentou o vereador Ralfi Silva (Republicanos).

Ação de Salvamento

A outra Moção (241/2023), direcionada à Guarda Civil Municipal (GCM), aplaude os guardas que, recentemente, socorreram uma criança engasgada no centro de Osasco.

“Os GCMs tiveram postura rápida e salvaram a vida daquela criança, ajudando a mãe, que não sabia como proceder”, explicou Josias.

Josias da Juco destacou a importância da Manobra de Heimlich, utilizada pelos CGMs no desengasgo da criança. Ele também citou lei de autoria do presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), que obriga os estabelecimentos em que haja consumo de alimentos a afixarem cartazes orientando sobre a manobra.

Rali Silva também falou sobre a importância da manobra e lembrou que a Lei Lucas Begalli Zamora, de sua autoria, também auxilia nos casos de salvamento.

A legislação estipula que 30% dos profissionais da educação devem ser treinados para ajudar a salvar crianças nos casos de engasgos nas escolas.

Os parlamentares também aprovaram a Moção de Aplauso à equipe de desinfecção do Centro de Controle de Zoonoses do Município de Osasco no Programa Municipal “Amor por Osasco”. O nome do responsável pelo setor, Enoque Luiz, foi citado pela excelência na condução dos trabalhos.

