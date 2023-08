Moção de Aplauso parabeniza Marcha das Margaridas

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Durante a 46ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã na desta terça-feira (29), a Moção de Aplauso 272/2023 parabenizou a realização da 7ª Marcha das Margaridas, ocorrida em Brasília na segunda semana de agosto de 2023.

O intuito do evento é levar para a capital federal as pautas políticas das mulheres do campo, da floresta, das águas e das cidades. Realizado pela última vez em 2019, a Marcha foi suspensa nos últimos anos por conta da pandemia da covid-19.

“Neste ano, completam-se 40 anos da morte de Margarida Alves, mulher inspiradora do nome da marcha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande (PB), assassinada por enfrentar fazendeiros e usineiros de sua cidade”, disse Elsa Oliveira (Podemos), propositora da Moção.

Juliana da AtivOz (PSOL) endossou a Moção e enalteceu a luta das Margaridas. “O Juntas — movimento do qual participo — esteve na Marcha e apresentou reivindicações da luta das mulheres, tanto do campo quanto da cidade”.

“Se o campo não planta, a cidade não janta. O principal ponto dessas reivindicações foi a reforma agrária. Quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar”, disse a vereadora do PSOL, ao usar a Tribuna.

