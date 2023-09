Vereadoras compartilham experiências em encontro sobre Procuradoras da Mulher

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A procuradora especial da Mulher da Câmara de Osasco, vereadora Ana Paula Rossi (PL), e as parlamentares Elsa Oliveira (Podemos) e Lúcia da Saúde (Podemos), compartilharam experiências sobre políticas públicas de proteção à mulher, em recente encontro em Brasília.

Realizado no último dia 22/8, na Câmara dos Deputados, em Brasília, o IV Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher trouxe a participação de mais de 150 mulheres que estão à frente de procuradorias em Câmaras Municipais e em Assembleias Legislativas, sob a organização da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados.

“Foi algo muito produtivo. Mulheres de diversos municípios, cada uma com sua particularidade, mas as situações são muito semelhantes”, contou Ana Paula Rossi.

Segundo a vereadora, a pluralidade de ideias foi uma característica do encontro, que marcou a união de melhores das mais diversas correntes ideológicas em prol da causa feminina. “Mulheres de todas as idades e de todo o nosso país e com o mesmo objetivo: unir forças para combater essa violência”, completou Elsa Oliveira.

A parlamentar defende a união de esforços na atuação de todas as parlamentares para a organização de um trabalho em rede, permitindo a divulgação das mulheres e dos direitos das mulheres.

Lúcia da Saúde avaliou o encontro como positivo e destacou a questão da violência política contra as mulheres. “É muito importante nós trazermos esse debate aqui para essa Casa”, alertou.

A vereadora Juliana da AtivOz (PSOL), que recebeu o convite mas não pôde participar, lembrou que a questão do uso de armas de fogo também é pertinente ao debate da violência contra as mulheres.

“Metade dos homicídios femininos entre 2012 e 2020 envolveram esse artefato. Acho importante a gente fazer essas discussões entre nós. É também por isso que existem esses encontros”, reforçou.

Clique aqui para mais informações sobre o IV Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher

Moção de Aplauso

Durante a 46ª Sessão Ordinária, realizada na última terça-feira (29), o Plenário da Câmara aprovou a Moção 290/2023, de autoria da vereadora Ana Paula Rossi, que aplaude o encontro de procuradoras da mulher.

A parlamentar agradeceu a Mesa Diretora da Câmara, em nome do presidente Carmônio Bastos (Podemos), pelo apoio à participação das vereadoras no encontro.