Trabalho da Zeladoria da Zona Norte é reconhecido pelos vereadores

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Em nome dos funcionários do Departamento de Serviços e Zeladoria Urbana da Zona Norte do Município de Osasco, o diretor Fernando Noda recebeu a Moção de Reconhecimento 301/2023. A homenagem aconteceu na 48ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã desta terça (5).

Proponente da homenagem, o vereador Batista Comunidade (Avante) ressaltou o trabalho de Noda, especialmente em relação à Zona Norte: “Quero parabenizar o trabalho do Departamento de Zeladoria da Zona Norte”.

A vereadora Elsa Oliveira (Podemos), o vereador Laércio Mendonça (PSD) e o vereador Délbio Teruel (União Brasil) endossaram a Moção. “É um trabalho que beneficia toda a cidade”, disse a parlamentar do Podemos.

Os vereadores Adauto (PDT) e Zé Carlos Santa Maria (Patriota) também elogiaram o trabalho do diretor da zeladoria. “Ele é um resolvedor de problemas. Atender rápido e com atenção as demandas da zona norte”, disse Adauto.

MULTIMÍDIA | 48ª Sessão Ordinária ► FOTOS (breve) | VÍDEO