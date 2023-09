Evento da Semana da Pátria aborda leitura e civismo

Por Charles Nisz

Com o tema “O Mundo da Leitura – Uma Viagem pela História”, a Secretaria de Educação de Osasco convida os munícipes a participarem das festividades do 7 de Setembro.

O evento acontece a partir das 9h, no dia 7 de setembro, Dia da Independência, em frente ao número 3030 da Avenida dos Autonomistas, próximo ao restaurante Habib’s.

Antes disso, às 8h da manhã, acontecerá a 105ª edição do Programa Nossa História, com o hasteamento das bandeiras de Osasco, de São Paulo e do Brasil. A solenidade acontecerá na parte externa da Câmara Municipal de Osasco, e contará com a presença do presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), e do prefeito Rogério Lins (Podemos).

Segundo a secretaria de Educação, a ideia é aumentar a imersão dos alunos e dos munícipes em geral no universo da leitura. O evento contará com a participação dos alunos das escolas de ensino fundamental de Osasco e dos profissionais da rede de ensino da cidade.

Educação, civismo e cidadania serão os temas abordados nesta apresentação dos alunos das escolas de Osasco.

Transmissão

A TV Câmara Osasco irá transmitir ao vivo todo o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, direto da Av. dos Autonomistas, em Oasasco.

A transmissão será feita pelo canal 3 da operadora de TV a cabo MegaBit Telecom e pelos seus canais no You Tube (youtube.com/tvcamaraosasco), Instagram (instagram.com/camaradeosasco) e Facebook (facebook.com/tvcamaraosascosp).