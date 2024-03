Legislativo reconhece trabalho de servidores de Osasco

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco aprovou nesta quinta-feira (21), durante a 14ª Sessão Ordinária, o reconhecimento a dois servidores públicos que se dedicam à população osasquense.

A gerente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Menck, Luana da Silva Firmino, e o coordenador de Projetos da Secretaria de Planejamento e Gestão / Pró-Cidade, Aparecido Ribeiro Júnior — o Juninho Innova — foram agraciados com Moções de Aplauso.

Aprovadas por unanimidade, as duas moções foram apresentadas pelo vereador Batista Comunidade (AVANTE), que destacou a importância do trabalho dos dois servidores.

“A Luana é uma pessoa muito séria e fiz questão de fazer essa Moção por conta de seu trabalho e de sua dedicação à frente da UPA”, justificou Batista.

Sobre o servidor Juninho Innova, Batista enfatizou as qualidades como esportista e profissional dedicado ao meio ambiente. “Ele está na Secretaria de Planejamento, onde faz um processo muito bom. Já plantou muitas árvores no município”, completou.

O presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (PODEMOS), juntamente com os parlamentares Julião (PSB) e Josias da Juco (PSB), parabenizaram Batista pela escolha dos dois nomes. “A Luana é uma menina guerreira, uma pessoa amorosa com as pessoas do trabalho, que está sempre à disposição da população. E o Juninho tem uma história muito bonita na cidade de Osasco”, acrescentou Josias.

