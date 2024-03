Esses são alguns dos assuntos desta edição:

– Modernização do mobiliário urbano da cidade;

– Criação do polo das noivas na região central;

– Homenagem a empresa que colabora com o desenvolvimento de Osasco.

Ficha Técnica

Redação e Produção: Deniele Simões e Maurício Viel

Redes Sociais: Déborah Motooka

Diretoria de Comunicação: Leonardo Abrantes