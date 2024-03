Moção reconhece trabalho de PMs que salvaram bebê engasgada

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

O Plenário da Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta terça-feira (26), durante a 15ª Sessão Ordinária, uma Moção de Reconhecimento a dois policiais militares que salvaram a vida de uma bebê, vítima de engasgamento.

O salvamento aconteceu no bairro Conjunto dos Metalúrgicos, no último dia 14 de março, quando os policiais da 1ª Companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, soldado PM Caio Sabino de Sales Pickler e cabo PM Alex Fernandes Silva, foram acionados para socorrer a criança.

O autor da Moção 81/2024, vereador Paulo Junior (PP), enfatizou a importância de o Legislativo osasquense reconhecer o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo. “Essa Casa reconhece que a PM, além do trabalho preventivo, do patrulhamento, do trabalho de inteligência, tem cada dia mais sido humanizada, em ocorrências como essas, salvando vidas”, disse.

A vereadora Elsa Oliveira (PODEMOS) parabenizou o colega pela Moção e agradeceu aos policiais pela ação. “Isso mostra também a capacidade que eles têm e o quanto estão sendo treinados e preparados para protegerem a nossa população”.

Os vereadores Laércio Mendonça (PSD) e Batista Comunidade (AVANTE) também destacaram o comprometimento dos policiais no ato heroico.

Manobra de Heimlich

O presidente da Câmara de Osasco, o vereador Carmônio Bastos (PODEMOS), também parabenizou os policiais e lembrou que as forças de segurança da cidade têm recebido homenagens por atos de salvamento de pessoas engasgadas.

Carmônio lembrou que é autor de uma lei municipal que obriga os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local a afixarem cartazes com informações sobre a Manobra de Heimlich.

Conhecida também como “manobra de desengasgo”, a técnica salva vidas. Carmônio Bastos pediu apoio dos colegas para a fiscalização da lei na cidade. “Não é sempre que uma criança, um adulto ou um idoso encontra um policial competente que salva vidas”, pontuou.