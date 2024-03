Agenda: Câmara de Osasco realiza Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista

Por Ana Rodrigues

A Câmara Municipal de Osasco realiza, na próxima terça-feira (02), das 8h às 13h, através do vereador Ralfi Silva (REPUBLICANOS), o I Seminário Sobre Transtorno do Espectro Autista, com a participação de especialistas na área.

Serão realizadas três palestras. A partir das 10 horas, o professor Jhow Araújo abordará os aspectos fundamentais do transtorno e as estratégias de compreensão. Em seguida, Tiago Aquino falará sobre o papel do educador e da família na inclusão da criança com TEA.

Fechando o seminário, haverá uma palestra sobre educação musical e sobre como ela impulsiona o tratamento do TEA. Das 12h15 às 13h, os participantes realizarão uma roda de conversas para trocar experiências.

Segundo o parlamentar, “o I Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista é uma iniciativa importante para promover a conscientização e disseminar informações sobre o TEA”. O tema tem sido amplamente discutido na Câmara Municipal, que abre o Plenário para ampliar o debate a fim de aumentar a compreensão e promover o desenvolvimento de políticas públicas para pessoas com TEA.