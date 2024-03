Osasco ganha data sobre antissemitismo no Calendário Oficial

Por Deniele Simões

A cidade de Osasco agora tem uma data específica no seu Calendário Oficial para fomentar o debate sobre intolerância religiosa e racial. Trata-se do Dia Municipal de Combate ao Antissemitismo, instituído por meio da Lei 5.323/2024.

Publicada na edição do último dia 25 de março da Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), a nova legislação é fruto de um projeto de lei do vereador Joel Nunes (REPUBLICANOS).

O parlamentar apresentou o projeto com o intuito de ampliar o debate sobre intolerância, paz e respeito entre todos os povos, etnias, raças e religiões.

A lei prevê ações de reflexão e conscientização sobre o perigo do antissemitismo, sempre no dia 9 de novembro. Nesta data é celebrado o Dia internacional do Antissemitismo.

De acordo com o vereador Joel Nunes, o objetivo da lei é também rechaçar as tentativas frequentes de banalização do genocídio judaico.

Após a deflagração do conflito entre Israel e Palestina, os ataques antissemitas aumentaram em todo o mundo. No Brasil, o aumento foi de 24 para 67 ao ano, entre 2019 e 2022.