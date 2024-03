Vereador pede ala para diagnóstico precoce de criança com deficiência

Por Ana Rodrigues

O vereador Batista Comunidade (AVANTE) encaminhou três indicações para que a Prefeitura de Osasco avalie a possibilidade de instaurar algumas mudanças no atendimento à saúde.

Preocupado com o atendimento isolado de crianças com deficiência, o parlamentar sugeriu a criação de quatro tipos de atendimento: Avaliação do Desenvolvimento, Comportamento e Aprendizagem Infantil; Centro Especializado em Reabilitação (CER) Tipo 4; Centro de Referência para Transtorno do Espectro Autista (TEA); e Clínica Escola.

“Hoje não temos na cidade nenhum local que faça o diagnóstico precoce de uma criança com deficiência. Se tivermos no novo hospital infantil, uma ala especializada na avaliação do desenvolvimento, comportamento e aprendizagem infantil, deixaremos de diagnosticar tardiamente as crianças, como normalmente acontece, e a criança não perderá toda essa janela de aprendizagem muito importante na primeira infância”, justificou Batista Comunidade.

Segundo o vereador, nesses espaços, a Prefeitura pode disponibilizar uma avaliação multiprofissional sobre o desenvolvimento da criança. Da mesma forma, o CER 4 é composto por profissionais preparados para atender de maneira humanizada, com assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico especialista, nutricionista, psicólogo, e terapeuta ocupacional.

Atendimento para Pessoas Obesas

Batista Comunidade também sugeriu que nos hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde sejam disponibilizadas macas e cadeiras de rodas dimensionadas para pessoas obesas.

Dengue

Preocupado com o aumento no número de casos de dengue, especialmente em São Paulo, município vizinho a Osasco, Batista solicitou que a Prefeitura de Osasco justifique e tente trazer para o município a campanha de vacinação contra a dengue.