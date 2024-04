Levi Nantess assume cadeira no legislativo osasquense

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Levi Nantess (PDT), suplente do vereador Adauto To Tô (PDT), que se licenciou do mandato por algumas semanas, tomou posse na Câmara Municipal de Osasco na tarde desta quinta-feira (04).

O novo parlamentar cumpriu as normas legais como a entrega da declaração pública de bens e assinatura do Livro de Posse. Depois, foi à Tribuna, onde ressaltou o papel de sua família na vida pública.

“De maneira especial, em nome da minha família, eu gostaria de lembrar que meu pai foi a primeira pessoa que me incentivou a disputar uma campanha eleitoral, lá em 2003. Dentro da simplicidade dele, ele comprou tinta e cal e nos entregou para que pudéssemos começar nosso sonho. Com essa tinta e esse cal, meu pai nos deu exemplo de que é possível lutar por aquilo que a gente acredita, independentemente dos recursos que temos”, lembrou Levi Nantess.

Em 2004, Levi concorreu a uma vaga de vereador, no mesmo partido que se filiou há 22 anos, o Partido Democrático Trabalhista. O parlamentar afirmou que tem uma relação especial com o partido. O PDT foi criado em 1979, por Leonel Brizola, a quem Levi Nantess diz se inspirar.

“O legado do Leonel Brizola me inspira até hoje. O Rio de Janeiro, mesmo com tantos problemas, mantém as escolas criadas por Brizola. Tive a honra de conhecê-lo”, contou Levi Nantess.

Os parlamentares desejaram boa sorte ao novo vereador e ressaltaram o papel de Levi na vida política de Osasco.

Prestigiaram a posse do parlamentar seus familiares e amigos, o ex-prefeito Jorge Lapas e o secretário de Obras, Waldyr Ribeiro.