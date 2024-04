Moções aplaudem mães de crianças com autismo em Osasco

Por Deniele Simões

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta quinta-feira (4), quatro moções de Aplauso direcionadas a mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os documentos, de iniciativa do vereador Emerson Osasco (REDE), reforçam a luta de quatro mães para proporcionar o suporte adequado a seus filhos.

A Moção 113/2024 foi entregue à Maria Patrícia de Souza Santana, professora de educação inclusiva e mãe atípica da Sarah Victoria, de cinco anos.

Suellen Fabiane Ribeiro Guilherme Cruz, mãe atípica de Nicolas Henrique Ribeiro Cruz (autista nível suporte 2) e de Miguel Henrique Ribeiro Cruz (deficiente intelectual), recebeu a Moção 114/2024.

Já Daniele Evangelista da Costa, mãe atípica de Laryssa Manuella Evangelista, de sete anos, teve a luta reconhecida por meio da Moção 117/2024.

“É muito importante fazer essas moções para essas mães guerreiras. Quero agradecer a cada uma de vocês pela luta e pelo exemplo de vida”, disse Emerson.

Ao falar sobre as moções, a vereadora Juliana da AtivOz (PSOL) informou que a Comissão de Educação, Cultura e Esportes prepara uma audiência pública para debater a educação na primeira infância e a educação inclusiva em Osasco. A expectativa é que o encontro aconteça no próximo dia 3 de junho, no Plenário Tiradentes.

Ainda durante a discussão da Moção, o vereador Ralfi Silva (REPUBLICANOS) defendeu a criação de um Centro de Referência para atendimento às pessoas com TEA. Ele também falou do I Seminário sobre TEA de Osasco, promovido pela Câmara no último dia 2. O evento trouxe palestras e reflexões sobre o tema.

