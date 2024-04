Músico osasquense, Coruja BC1, é homenageado na Câmara de Osasco

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

“Gostaria de agradecer a João Cândido, o Almirante Negro, líder da Revolta da Chibata, pela luta. De certa forma, nós somos uma continuação dessa luta”. Assim começou o agradecimento de Gustavo Vinícius Gomes de Sousa, conhecido Coruja BC1, o primeiro homenageado pela Câmara Municipal de Osasco com o Diploma João Cândido Almirante Negro.

“Laroye, Exu. Assim eu começo meu agradecimento nesta noite de 5 de abril de 2024, saudando o orixá mensageiro que me conecta ao sagrado e à minha ancestralidade”, completou ele, após uma pausa para um longo suspiro.

A Sessão Solene para a entrega do Diploma foi realizada na última sexta-feira (5) e reuniu amigos e fãs do artista osasquense, que desponta como uma das vozes mais potentes do rap nacional na atualidade.

Para o vereador Emerson Osasco (REDE), propositor da homenagem, ter Coruja como o primeiro a receber a honraria Diploma João Cândido Almirante Negro é representativo e ficará marcado na história. “Jovem, negro, da periferia de Osasco, sendo homenageado nesta Casa”, afirmou o vereador antes do início da solenidade.

“É muito representativo todo o trabalho que o Coruja tem feito. E ele não tem noção do que já fez de transformação na vida das pessoas. Muitos dos nossos não se deram conta ainda de que só somos reconhecidos depois de mortos, e estar aqui recebendo essa homenagem é um ato revolucionário”, ressaltou o parlamentar, emocionado por homenagear o jovem artista.

A emoção também marcou as falas de todos que homenagearam Coruja. Representando o fã clube Família Coruja BC1, Dóris Lupianez não escondia o nervosismo de compartilhar o mesmo espaço com o ídolo.

“A existência dele é importante na vida de muitos jovens como eu. A forma como ele desenvolve e constrói as letras estimulam o pensamento crítico dos jovens periféricos. Ele não é conhecido só aqui, é reconhecido em todo o lugar e isso faz com que as pessoas busquem conhecer o lugar de origem desse artista incrível”, declarou Dóris.

Amigo do músico, Sérgio Paulo Ferreira falou sobre a importância das referências para os jovens e de como Coruja é uma boa referência.

“Em um país como o nosso, é muito importante termos referências e quando temos o encontro de uma pessoa talentosa e incrível, como o Coruja, construímos referências e homenageá-lo em vida é importante. Que possamos acessar exemplos bons que nos impulsionam a sermos melhores. O Gustavo faz isso com maestria”, afirmou Sérgio Ferreira.

Ygor Ribeiro, o Amendoim, destacou a relevância de Gustavo Vinicius no cenário artístico nacional. “O Coruja não está colocando apenas Osasco no mapa, ele está nesse mapa e ele sabe o quão isso é importante para um artista. E nós sabemos quanto a música e arte podem ser transformadoras”, afirmou Ygor Ribeiro.

“O Coruja conseguiu furar a bolha. E ele é um ídolo hoje”, disse Emerson Osasco ao evidenciar o papel do artista da periferia que se destaca e que é referência para milhares de jovens. “A letra, a palavra, o som, a música dele que chega aos ouvidos de tantas pessoas da periferia é transformadora porque traz identidade”, apontou o parlamentar.

Em seu agradecimento, além de reverenciar João Cândido, que inspirou a honraria, e seu orixá, Exu, o artista Gustavo Vinicius Gomes usou a Tribuna para falar de sua luta, de sua ancestralidade, de sua religiosidade, do hip hop, da sua família e da sua história.

“Um dia um pequeno Erê, em uma casa simples, de madeira, no centro da periferia, esteve no meio de um tiroteio deitado no chão. Nenhum tiro o acertou, mas seis tiros acertaram o pai dele. Alguns tiros acertaram o amigo do pai dele, que faleceu e deixou uma criança de um ano sem pai. Essa história infelizmente é a história de muita gente. Infelizmente essa história é um capítulo da minha história, mas, graças ao hip hop, não é a história que define quem eu sou”, declamou Coruja BC1 no encerramento da Solene.

A história narrada por Gustavo Vinicius Gomes, aconteceu quando ele era apenas uma criança e viu o pai ser baleado à sua frente. Um episódio que marcou a vida do artista, mas que também serviu de inspiração para transformar as experiências em letras potentes de luta e transformação, que motivam uma legião de fãs em todo o país.

MULTIMÍDIA | FOTOS (em breve) | VÍDEO