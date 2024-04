Podcast da Câmara de Osasco: Semana de 01 a 05/04

Esses são alguns dos assuntos desta edição:

– Ampliação do número de membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência;

– Suplente de vereador Levi Nantess é empossado na Câmara;

– Reconhecimento a personalidades que fazem a diferença em Osasco;

– Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista é realizado na Câmara.

