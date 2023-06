Índice de absenteísmo diminui com a implementação do Acesso Avançado da Saúde

O Acesso Avançado, modalidade implantada há um ano pela Prefeitura de Barueri, por meio da Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde (Cabs), ligada à Secretaria de Saúde, tem otimizado o agendamento de consultas e o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Com isso, houve uma queda do índice de absenteísmo (faltas nas consultas sem cancelamento prévio) de 30,02% para 20%, registrados nos cinco primeiros meses de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022.

Lançado em maio de 2022, na especialidade de clínica médica e, em julho do mesmo ano, em ginecologia e pediatria, o procedimento do Acesso Avançado, conhecido também como a “vaga do dia”, tem tido uma boa aceitação da população por causa da facilidade de acesso e a possibilidade de passar por uma consulta no mesmo dia.

Entre janeiro e maio de 2022, antes da implantação do “Acesso Avançado”, foram registrados 30,02% de ausência nos atendimentos nas especialidades de clínica médica, ginecologia e pediatria. Comparado ao mesmo período de 2023, com a implantação da nova modalidade, houve uma queda de 10% de absenteísmo, chegando a 20%.

Outras mudanças realizadas na rede municipal contribuíram para a queda nas ausências. É o caso da diminuição do tempo de agendamento para as consultas, que passou de 90 dias, conforme padrão do SUS (Sistema Único de Saúde), para 45 dias. O emprego de novas tecnologias também tem ajudado, já que o APP Saúde Barueri envia avisos de agendamento aos pacientes e pedindo confirmação de presença com até 48 horas de antecedência.

“Na Atenção Básica de Barueri, o tempo médio para o agendamento das consultas, que era de 90 dias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), caiu para até 45 dias. Essa diminuição do tempo de espera de um atendimento, a reorganização das agendas e, sobretudo, a implantação do Acesso Avançado contribuíram para essa queda acentuada do absenteísmo. Esse curto prazo de tempo possibilita que a pessoa não se esqueça de comparecer à consulta”, explicou a coordenadora da Cabs, Fernanda Lucas Medeiros.

Só nas agendas de clínica médica foram registradas em janeiro de 2022 o absenteísmo de 36,01%, e em maio, no mês do lançamento do serviço nesta especialidade, caiu para 24,90%. Em janeiro de 2023 chegou a 19,42%, e em maio atingiu a marca de 24,17%.

Na ginecologia, o nível de ausência em atendimentos registrava 31% em janeiro de 2022 e caiu para 22,79% em julho do mesmo ano. Em janeiro de 2023 apresentou uma queda ainda maior ao atingir o índice de 16,59%.

Na pediatria não foi diferente. Em janeiro de 2022 o absenteísmo era de 32,91% e em julho caiu para 23,84%. Em janeiro de 2023 chegou a 18,92%.

Vaga do dia



Cada profissional das especialidades de clínica médica, ginecologia e pediatria passou a atender quatro vagas agendadas em cada hora. O atendimento diário dos profissionais ficou assim:

– 1 vaga destinada ao “Acesso Avançado”, que possibilita ao paciente agendar o atendimento médico no mesmo dia nas especialidades de clínica médica, ginecologia (exceto pré-natal) e pediatria (maior de 1 ano de idade);

– 1 vaga que sempre surge no aplicativo no período da manhã para ser agendada no prazo de 1 semana. Por exemplo: se acessar o aplicativo na segunda-feira será possível marcar uma consulta na próxima segunda-feira;

– 2 vagas que foram agendadas no prazo de até 45 dias. Estas são as chamadas programáticas.

Como agendar e cancelar consultas



O aplicativo “Saúde Barueri” pode ser baixado no celular ou acessado no computador. Em seguida, basta fazer login, clicar em “Agende a sua consulta”, escolher a especialidade e confirmar a data do agendamento. Nesse ícone constam o dia, o horário, o nome do médico, a especialidade e o contato da UBS com endereço e telefone. A consulta ficará visível na aba “Meus agendamentos”.

E em caso de cancelamento, é só clicar em cima da data e hora agendada, na qual aparecerá uma mensagem perguntando se a pessoa pretende dar continuidade ao cancelamento.