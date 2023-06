Novo agendamento para castração gratuita de animais de estimação ocorre em 5 de julho

Promovido pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), o agendamento para castração gratuita de cães e gatos do mês de julho será aberto no dia 5 (quarta-feira), a partir das 8h. Durará até o encerramento das vagas e será realizado, exclusivamente, pela internet, no Portal Pet. O preenchimento ocorre bem rápido, mas a Prefeitura realiza novas campanhas todos os meses.

Durante o agendamento, o munícipe ficará sabendo o local, data, horário e os procedimentos para cirurgia. É importante o tutor ler atentamente as informações na ficha que é disponibilizada. Em especial, o endereço do serviço e as instruções pré-operatórias.

Serão abertas 250 vagas, sendo 80 para caninos fêmeas, 60 para caninos machos, 60 para felinos fêmeas e 50 para felinos machos. O agendamento encerra assim que as vagas são preenchidas. Não serão atendidos animais fora da data agendada e que estiverem inaptos ao procedimento cirúrgico, de modo a preservar a vida do pet.

Requisitos



É necessário apresentar o Registro Geral Animal (RGA) do pet, CPF do tutor vinculado ao RGA e e-mail atualizado. A castração é destinada aos animais de 7 meses até 7 anos de idade e que sejam de moradores de Barueri.

Orientações



No dia do procedimento é permitida a permanência de somente uma pessoa maior de 18 anos por animal. Essa pessoa deve ter capacidade de contenção do pet. Os felinos deverão permanecer em caixas de transporte apropriadas ao seu tamanho. Os caninos deverão portar focinheira, coleira e serem conduzidos por guia.

Tutores com mais de um animal para procedimento deverão levar ajuda para contenção do pet. O responsável deverá ter conhecimento do histórico de vida e de saúde do animal.

É obrigatório ao tutor imprimir a ficha de agendamento e levá-la no dia da castração, além de ler, atentamente, as orientações pré-cirúrgicas disponíveis na ficha de agendamento.