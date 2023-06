Inscrições abertas para os 20 cursos de tecnologia on-line e gratuitos oferecidos pelo CIT

O Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), da Prefeitura de Barueri, está com 20 cursos de tecnologia on-line e gratuitos disponíveis para moradores da cidade com idade a partir de 14 anos. Os cursos são voltados ao fomento da inovação em áreas tecnológicas e também no aperfeiçoamento de habilidades profissionais.

As capacitações são diversas e fazem parte da Plataforma de Treinamento de Ensino a Distância de Barueri, através do Sympla, com certificação. A plataforma oferece cursos de curta duração e podem ser feitos de acordo com o tempo e disponibilidade do candidato. Os interessados devem se cadastrar ou acessar sua conta do Sympla e escolher o curso que deseja fazer. As opções são:

– Produtividade Extrema 5.0

– Plataforma OBS – Operação da TV Inovação Barueri

– Barueri Sem Papel – Plataforma Solar BPM

– Google Dashboards

– Treinamento APP Barueri Web

– Treinamento: APP Barueri – Gestão Secretaria

– Operação da Impressora 3D

– ERP de Obras

– Ocam – gravação dos cursos para o canal TV Inovação

– Técnico de Plotter de Recorte

– Inova + Canva: Design com Inteligência Artificial no Metaverso

– NoPSE: Noções Básicas de Primeiros Socorros na Escola

– Criação de Avatar no Metaverso

– Tutorial de Plataforma de Trabalho em Equipe na Nuvem – Trello e Clickup

– Programa + Tecnologia para você: Service Now

– Curso no Metaverso: Internet e Marketing Digital – do zero ao atual – prático

– Capacitação Inicial

– Produção e Distribuição de Podcasts em Múltiplas Plataformas

– Mapeamento de Matérias

– ETUS – Plataforma de Agendamento e Gestão de Redes Sociais

Plataforma premiada



A Plataforma de Treinamento de Ensino a Distância de Barueri já foi até premiada este ano pelo Instituto Smart City Business América com o troféu “InovaCidade 2023”. A honraria busca reconhecer iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades que investem em inovação, como é o caso de Barueri.

De acordo com o administrador do CIT, Jonatas Randal, “os cursos oferecidos pela Prefeitura de Barueri, por meio da dinâmica inovadora do CIT, estão dentro de mais um conceito de serviço disponível ao munícipe estudante, interessados e profissionais das tecnologias a fim de qualificar e preparar nossa população para esse mercado de trabalho tão exigente e competitivo”.

Randal garante que o modelo tem agradado bastante ao público-alvo e não por acaso já foi até premiado. “Dada a simplicidade e facilidade desse modelo de capacitação, por sua relevância ao tema, o modelo tem sido muito bem recebido por conhecedores da área, o que nos levou à premiação no Smart City Business América 2023, e o recebemos como muita gratidão”, declara.