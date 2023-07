Barueri implementará Projeto Cidadania Itinerante com uma variedade de serviços gratuitos.

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), sediará o Projeto “Cidadania Itinerante”, da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, do governo estadual.

O evento acontecerá de 4 a 8 de julho (de terça-feira a sábado) no Jardim dos Altos, no Jardim Mutinga, no Vale do Sol, no Engenho Novo e no Jardim Belval, cada um em uma data.

O projeto trará diversos serviços gratuitos aos munícipes, como:



– Agendamento de 2ª via de RG;



– 2ª via de Certidão de Nascimento;



– 2ª via Certidão Casamento;



– 2ª via Certidão de Óbito;



– Atestado de antecedentes criminais;



– Carteira de Trabalho Digital (baixar no celular);



– Renovação de CNH;



– Entrada de Seguro Desemprego;



– Emissão de 2ª via de CPF;



– Emissão de 2ª via de contas de Água e Luz;



– Elaboração de Curriculum Vitae;



– Consulta ao Serasa;



– Atendimentos;



– Orientações do Procon, entre outros.

Datas e locais do evento

04/07 – Em frente à Emef Professor Enéias Raimundo da Silva, na estrada Dr. Cícero Borges de Morais, 2.371, no Bairro dos Altos (Vila Universal);



05/07 – Ao lado da Emef Professora Rita de Cássia Camargo Rocha, na rua Alagoinha, 51, no Jardim Mutinga;



06/07 – Terminal Rodoviário Maurício Bernandinelli, na rua Mississipi, no Vale do Sol;



07/07 – Em frente à Emef Armando Cavazza, na rua Cidade de São Paulo, 706, no Engenho Novo;



08/07 – Em frente à Arena Barueri, na avenida Prefeito João Vilallobo Quero, 1001, no Jardim Belval.