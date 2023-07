Abrem-se inscrições para categorias menores em competição amadora

O Campeonato Amador de Barueri está de volta para as categorias menores e as inscrições de Futsal e Futebol já estão abertas desde a última segunda-feira, dia 26 de junho. A competição, que conta com as categorias Pré-Mirim, Mirim, Infanto e Infantil no Futsal, e Mirim, Infantil e Juvenil no Futebol, promete ser um grande evento esportivo para os jovens talentos da região.

Os já cadastrados e interessados ??em participar do campeonato devem se inscrever até o dia 27 de julho, por meio do portal oficial da competição.

No dia 27 de julho acontecerá o sorteio das chaves das competições, definindo os grupos e os adversários de cada equipe. A partir desse momento, os times poderão traçar suas estratégias e se preparar para os desafios que virão pela frente.

O início das disputas está previsto para o dia 12 de agosto na modalidade de Futsal e para o dia 19 de agosto para o Futebol.

O Campeonato Amador de Barueri é uma oportunidade única para os jovens atletas mostrarem seu talento, desenvolverem suas habilidades e vivenciarem o espírito competitivo do esporte. Além disso, proporciona momentos de integração, lazer e confraternização entre os participantes.

Para mais informações sobre o Campeonato Amador de Barueri 2023, acesse o site oficial da competição ou entre em contato pelo telefone (11) 4199-1705. Não deixe essa oportunidade escapar e faça parte do campeonato.

Rebolo

As equipes que ainda sonham em participar do Campeonato Amador de Barueri temporada 2024 têm até o dia 31 de julho para solicitar vaga e participar do Rebolo 2023, que ocorre geralmente entre os meses de outubro e dezembro. É bom lembrar que todos os jogadores e dirigentes inscritos para essa competição devem ser residentes da cidade de Barueri.