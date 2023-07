Censo revela crescimento de 31,45% no número de habitantes em Barueri

O crescimento e o desenvolvimento de Barueri têm atraído cada vez mais moradores e investidores. Isso refletiu um aumento populacional nos últimos anos, alcançando a marca de 316.473 habitantes, como aponta os primeiros resultados oficiais do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 28 de junho.

No Censo de 2010, o último realizado pelo IBGE, Barueri registrava 240.749 habitantes. Comparado aos novos dados, a taxa de crescimento populacional em 2022 teve uma elevação de 31,45%, um aumento de 75.724 pessoas a mais no município, que equivale ao acréscimo de 1 morador a cada 17 horas. Em 2010 eram aproximadamente 72 mil domicílios e em 2022 foram contabilizados 124 mil.

Com uma densidade demográfica de 4.816,87 habitantes por km² e uma média de 2,89 moradores por residência, Barueri está em 23º lugar no Estado de São Paulo, em 43º na região Sudeste e em 88º no Brasil de acordo com o ranking de população dos municípios.

Esse levantamento ocorre a cada década e detalha a situação socioeconômica de todo o País. Neste dado atualizado, Barueri é o 50º município do Brasil com maior acréscimo em sua população e o 88º dentre os mais populosos do País, subindo 16 posições nesse ranking, com uma taxa de crescimento de 2,31%, cinco vezes maior que a média nacional.

Cidade escolhida para morar e investir



Considerada referência no item qualidade de vida, Barueri também é conhecida como a cidade de grandes oportunidades de negócio e de investimentos. Destaque para a Aldeia, um dos bairros em ascensão que tem apresentado nos últimos anos um elevado número de edifícios comerciais e residenciais em construção e muitos já entregues.

E foi esse bairro que a secretária executiva Cláudia Arruda Sid Ribas e seu marido escolheram para morar. “Barueri proporciona tudo que a gente precisa, tem toda a estrutura de um município desenvolvido e está muito próxima à capital paulista. Nós já conhecíamos a cidade porque meu irmão mora em Alphaville, polo do marketing e do digital, pois são ramos de trabalho do meu marido, e onde moramos por um ano, mas optamos mesmo por esse bairro porque lembra uma cidade do interior, é tranquilo, tem tudo perto e isso nos chamou a atenção. Estamos gostando bastante e construindo a nossa vida aqui”, conta Cláudia, que morava em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, e vive em Barueri desde 2020.