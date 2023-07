Arraiá “Não é não também no São João” é promovido pela Secretaria da Mulher

No próximo dia 7 de julho (sexta-feira), das 14h às 21h, a Secretaria da Mulher promoverá o Arraiá “Não é não também no São João”. A festa será realizada no vão livre da Secretaria, que fica na rua Sebastião Davino dos Reis, 756, na Vila Porto. O evento tem entrada franca e é aberto ao público.

Feira Mulher Empreendedora



Na programação da Festa Julina terá, claro, muita música e comidas típicas com 15 barracas trazendo opções deliciosas.

As barracas das integrantes da Feira Mulher Empreendedora, programa que incentiva o empreendedorismo feminino de alunas que fizeram cursos voltados a geração de renda pela Secretaria da Mulher, como sempre marcam presença.

No cardápio, cachorro-quente, pipoca doce e salgada, cuscuz, milho, pastel, bolos, caldos, canjica, vinho quente, quentão e muito mais.

Mães cuidadoras



Os doces típicos ficarão a cargo do Empório “Mães Cuidadoras”, programa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads). Doces como maçã do amor, brigadeiro, doce de abóbora, bolos recheados, morangos com chocolate, pão de mel e pé de moça serão algumas das guloseimas ofertadas.

Apoio ao Graacc



O evento também terá as tradicionais barracas do Correio Elegante, do Beijo e Bingo com vários prêmios. O dinheiro arrecadado dessas atrações será revertido para o Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).

Festa consciente!



O Arraiá da Secretaria da Mulher tem como tema “Não é não também no São João”, campanha que diz “não ao assédio”, reforçando que qualquer atitude que viole os direitos das mulheres deve ser combatida em todas as festas e manifestações culturais.