Palestras de sensibilização sobre a pessoa com deficiência são promovidas pela SDPD em empresas

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD), por meio do Departamento de Empregabilidade, promove ciclo de palestras em empresas com o objetivo de sensibilizar os funcionários a respeito da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

As chamadas “Oficinas de sensibilização” dão dicas de convivência e levam informações para combater o preconceito. Desta vez, a empresa Leo Madeira recebeu a equipe da SDPD (no dia 30 de julho) para falar sobre mitos e verdades, capacitismo (preconceito contra pessoa com deficiência) e Lei de Cotas.

A assistente social Lilian Cascardo iniciou a palestra abordando sobre como não se referir às pessoas com deficiência. Termos estes ultrapassados, comumente usados na sociedade, inclusive em placas de identificação. “Os termos ‘deficiente’, ‘especial’, ‘portadora de necessidades especiais’, ‘surdo-mudo’ estão incorretos. Nós sempre devemos utilizar a terminologia ‘pessoa com deficiência’”, explica Lilian.

Ambiente de trabalho



De acordo com Lilian, vários questionamentos são lançados pelos empresários antes de contratar uma pessoa com deficiência. Muitos querem pessoas com deficiências “leves” e não compreendem que aquela pessoa tem um potencial que vai além da sua característica e que soluções simples podem facilitar essa contratação.

“O empregador deve pensar que essa pessoa vai precisar de um espaço possível para transitar. Em alguns casos, dependendo da deficiência, um software pode ajudar. Existem diversas opções gratuitas disponíveis na internet para download”, explica a especialista, referindo-se à acessibilidade sensorial, como o caso de pessoas cegas ou surdas.

“Isso é muito importante, principalmente para trazer informação e sensibilização para acabar com preconceitos. Muitas empresas não contratam por falta de informação, isso possibilita a quebra de paradigmas e medos”, relata a Alessandra Ferraz, gerente de RH da Leo Madeira.

“Eu tinha dúvidas sobre como tratar a pessoa com deficiência, a gente acaba analisando se a nossa empresa se preocupa com inclusão. Aprendi que diversidade é mais ampla. Achei muito importante participar e aprender mais”, declarou Marcos Vinícius da Silva, assistente de compras da Leo Madeira que participou da palestra.

Empregabilidade



Pessoas com deficiência de Barueri e região interessadas em ingressar no mercado de trabalho podem contar com o apoio do Departamento de Empregabilidade da SDPD. Para mais informações, envie um e-mail para [email protected] ou ligue para (11) 4201-8034. A SDPD fica na rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval.