Saúde apresenta novo treinamento focado em Alergologia e Imunologia

Em alusão ao Dia Mundial da Alergia, celebrado em 8 de julho, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu, em 6 de julho, uma edição do treinamento que integra o programa de Educação Médica Continuada com o tema “Atualizações em Alergologia e Imunologia”.

Subdividido em “Imunodeficiências primárias: erros inatos da imunidade”, “Alergia alimentar na infância: diagnóstico e manejo” e “Urticária crônica e espontânea: diagnóstico e terapêutica no presente e no futuro”, o treinamento ministrado pela médica alergista e imunologista Isabel Cristina Moreira Porto aconteceu no Centro de Especialidades Luiz Maria Barletta e reuniu dezenas de profissionais de saúde da rede municipal.

“É o nosso dever como clínicos e pediatras ter uma atenção à imunodeficiência. O diagnóstico precoce é essencial, pois pode evitar o curso fatal da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente”, relatou a médica Isabel Porto.

As imunodeficiências primárias (IDPs), conhecidas como erro inato da imunidade, apresentam incidência estimada que varia de um caso em 2 mil a 10 mil nascidos vivos e a prevalência na população geral é de um a 10 mil casos. “Esses dados são subestimados, pois o diagnóstico nem sempre é feito e muitos pacientes morrem antes disso”, disse a médica.

Na ocasião, foram abordados os mecanismos de defesa do organismo, o desenvolvimento dos anticorpos, sinais de alerta, como investigar a doença, o diagnóstico diferenciado, os parâmetros de normalidade, a importância do Teste do Pezinho Ampliado que permite o diagnóstico e tratamento precoce de defeitos imunológicos mais graves, podendo evitar a morte e proporcionar uma qualidade de vida ao paciente.

Segundo a especialista, muitos sintomas iniciam na infância. Diante de uma suspeita clínica é preciso promover uma investigação imunológica, sendo que a primeira avaliação e pesquisa laboratorial podem ser realizadas pelo clínico geral e o pediatra, e em caso de alteração ou dúvida, encaminhar ao imunologista.