Casa do Trabalhador está oferecendo oportunidades de trabalho para auxiliar de produção e auxiliar operacional

A Casa do Trabalhador de Barueri, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), fará entre os dias 6 e 11, das 9h às 16h, a entrega de cartas de encaminhamento no guichê 1 para candidatos interessados em participar do processo seletivo de vagas permanentes de emprego para trabalhar como “auxiliar de produção” e “auxiliar operacional”.

As cartas são limitadas e serão entregues para quem atender ao perfil exigido na função, até que seja atingido o número de candidatos solicitado pelo empregador contratante. A data e local do processo seletivo será informado na carta de encaminhamento. Exige-se experiência no segmento de metalúrgica ou Indústrias.

Auxiliar de produção



O processo seletivo nesta função será para 20 vagas destinadas para pessoas de ambos os sexos que tenham concluído o Ensino Médio. O candidato aprovado executará atividades como corte e colagem das peças, conforme pedido dos clientes. Fará avaliação das peças prontas, embalagem e separação dos produtos.

Auxiliar operacional – logística



Para este cargo, serão oferecidas 10 vagas para homens que tenham concluído o Ensino Fundamental. O candidato selecionado executará a armazenagem das linhas de produtos de madeiras comercializados pela própria empresa, mantendo a organização, limpeza física e dos produtos.

Salário e benefícios



A remuneração é de R$ 1.800,00. Os contratados terão benefícios como refeitório no local, vale-alimentação, assistência médica (sem custo para o titular), assistência odontológica, vale-transporte, convênio farmácia, seguro de vida, Universidade Corporativa (mais de 100 cursos livres), parcerias educacionais (mais de 10 faculdades conveniadas) e participação nos lucros e resultados.

Serviço



A Casa do Trabalhador de Barueri fica no Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 -Jardim São Pedro (região central). O telefone para contato é (11) 4199–1333.