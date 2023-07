Especialistas do HMB abordam a prevenção de doenças respiratórias durante o inverno

Com a chegada do inverno ocorrem também mais casos ligados às doenças respiratórias. A queda na temperatura é um motivador para que as pessoas passem mais tempo em ambientes fechados, facilitando a disseminação do vírus da gripe e o aumento considerável de crises de asma e bronquite e outras doenças, como rinite, sinusite e otite.

Segundo Ana Flávia A. C. Ruiz, pneumologista infantil do Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB), há um aumento do contágio por vírus de transmissão respiratória em temperaturas baixas porque “em épocas frias, as pessoas permanecem por mais tempo em locais fechados, facilitando a contaminação”, disse. “No caso de crianças, é importante que os pais se atentem ao calendário de vacinação”, alertou.

Outro ponto destacado pela profissional é a atenção especial àqueles com condições pré-existentes, como a asma. “A falta de tratamento prévio das doenças respiratórias pode, em caso de contaminação, acarretar algo mais grave relacionado às doenças mais comuns nesta época do ano”, conclui.

Michelle Araujo, enfermeira responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do HMB, afirma que as mãos também são importantes vias de transmissão e merecem uma atenção especial. “As mãos podem ser responsáveis por carregar inúmeros microrganismos causadores de doenças que são transmitidas por contato direto ou indireto com outras pessoas por meio de superfícies e objetos contaminados. No inverno é comum que as pessoas espirrem ou tussam, protegendo com as mãos, e depois toquem ou apoiem-se em uma superfície que será compartilhada com outra pessoa, disseminando os vírus”, explicou a especialista.

Em conjunto com esses cuidados, outras medidas são importantes para a prevenção e principalmente para o fortalecimento do sistema imunológico, como se manter hidratado, fazer uso de um umidificador de ambientes, adotar uma alimentação balanceada e rica em vitamina C, realizar atividades físicas regularmente, usar roupas adequadas a baixas temperaturas e evitar exposições a choques térmicos, sobretudo crianças e idosos, por serem mais suscetíveis às doenças respiratórias.

É importante ressaltar que, caso os sintomas sejam intensos, o serviço médico deve ser procurado o quanto antes. As pessoas devem manter o esquema vacinal completo, inclusive com a vacina contra a gripe e as doses que combatem a Covid-19, pois esta é a proteção mais eficaz contra doenças respiratórias.

Confira, abaixo, algumas dicas para prevenir a disseminação:



– Manter a higienização das mãos;



– Ter álcool em gel na bolsa para higienização das mãos em ambientes públicos;



– Ao espirrar ou tossir, cubra o nariz e a boca com lenço de papel. Na falta deste item, cubra a boca e o nariz com o antebraço, evitando sujar as mãos;



– O uso de máscara por pessoas que apresentem sinais e sintomas gripais também ajuda na prevenção e dificulta a transmissão de gripes e doenças respiratórias.