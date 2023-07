Recomeço das aulas nas escolas de Barueri ocorre às segundas-feiras

As duas semanas que marcam o recesso de julho no calendário escolar brasileiro acabaram, o que significa que na próxima segunda-feira (dia 24) a vida volta às escolas municipais de Barueri – pelo menos para os alunos do período da tarde.

A Prefeitura de Barueri irá estabelecer por meio de decreto que nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina Fifa 2023 o expediente dos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta começarão a partir das 13h. O primeiro jogo do Brasil será no dia 24, portanto, as escolas da rede também abrirão a partir das 13h.

Na terça-feira (dia 25) a rotina escolar é retomada para todos os períodos. São cerca de 67 mil estudantes matriculados nas 106 Maternais (EM), Escolas de Educação Infantil (Emeis), de Ensino Fundamental (Emefs) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede de ensino.

No período de descanso as escolas receberam importantes serviços de manutenção, como é de praxe. A Prefeitura de Barueri aproveita a oportunidade para cuidar de todos os detalhes que garantem a segurança, o conforto e o bem-estar da garotada e das equipes, afinal, isso contribui bastante para uma aprendizagem plena.

Novidade



Neste segundo semestre os estudantes do ensino fundamental terão uma grande novidade: a criação de 12 novos polos do projeto Sala Maker. Com esse investimento, a Secretaria de Educação chega a um total de 32 polos à disposição dos estudantes do 4º ao 9º ano que desejam aprender mais sobre inovação e tecnologia.

Seguindo o princípio do “faça você mesmo”, as aulas do projeto Sala Maker trazem todos os aparatos e conhecimentos necessários para que os alunos criem, desenvolvam, consertem e modifiquem projetos com suas próprias mãos. Para tanto, trabalham com ferramentas, matérias-primas diversas, tecnologia e conceitos de mecânica, robótica, eletrônica e computação.

Fieb



Nas escolas da Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb) as aulas retornam no dia 26 de julho (quarta-feira) para os alunos do ensino fundamental ao ensino médio regular e integrado. Já para os alunos dos cursos modulares dos Institutos Técnicos de Barueri (ITBs) – incluindo os novos alunos dessa modalidade -, as aulas começam no dia 27 (quinta-feira). A Fieb tem hoje uma média de 12 mil alunos matriculados em suas unidades.

Operação Volta às Aulas no trânsito



Em sintonia com o retorno da molecada está a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), que preparou uma operação especial para a primeira semana da volta às aulas. Por meio do Departamento de Operações e Fiscalização, intensificará o controle de fluxo para garantir a fluidez e a segurança de todos.

Além disso, no dia 17 deste mês, o Departamento de Transportes Diferenciados realizou a criteriosa vistoria nas vans do transporte escolar para este segundo semestre. E com as aulas recomeçando, o Departamento de Educação para o Trânsito retoma as palestras que realiza nas escolas com o programa Conectados com a Semurb, voltado a alunos do ensino fundamental II.