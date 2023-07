Árbitras do Campeonato Amador de Barueri recebem elogios

Hoje em dia não é mais novidade a arbitragem feminina. Elas ocuparam um espaço que majoritariamente era masculino e deram conta do recado com muita competência e precisão nas marcações de campo. No campeonato amador de Barueri, os quartetos femininos vêm arrancando elogios até dos mais ferrenhos torcedores dado o trabalho preciso e o modo de agir com jogadores e diretores em todas as divisões da competição.

No último domingo, dia 16, por exemplo, um jogo dos mais complicados pela 1ª divisão entre Ganga x AD.1º de Maio, que teve vitória do time da Aldeia de Barueri por 1 x 0 no campo 2 do Complexo Esportivo da Vila Porto, as árbitras tiveram um papel fundamental na condução disciplinar da partida.

Nas redes sociais do campeonato, dirigentes, jogadores e torcedores dos dois times fizeram elogios e solicitaram que elas continuem esse trabalho na cidade.

“Elas são as melhores. Por mais árbitros assim”, soltou o Ganga nas redes sociais, mesmo com a derrota. Já Edivan Silva foi definitivo, “as melhores”, disse.

Outro time tradicional na cidade, o Noroeste, também se posicionou. “Temos que ter mais árbitros assim. Essas mulheres são exemplos de trabalho e dedicação. Elas têm até aparelho de comunicação”, destacou.