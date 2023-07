Inscrições abertas para Oficinas de Libras promovidas pela SDPD

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD), abriu as inscrições para as Oficinas de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Os interessados devem preencher um formulário de inscrição disponível AQUI.

A Oficina de Libras é gratuita e está disponível em três horários: das 13h20 às 15h (terças-feiras); das 8h20 às 10h (quintas-feiras); e das 10h20 às 12h (também nas quintas-feiras), mas para este último horário, é voltada somente à modalidade Sinais Básicos com ênfase em Saúde.

Os inscritos devem ter a partir de 12 anos de idade e disponibilidade de tempo para participar dos 15 encontros. Faltas excessivas (até três faltas) podem acarretar na descontinuidade do curso. A primeira turma começará no dia 7 de agosto, sendo uma por semana, e cada aula tem a duração de uma hora e quarenta minutos.

Libras



A Língua Brasileira de Sinais foi oficializada pela Lei de número 10.436 em 2002, isso graças ao movimento da comunidade surda que lutou pela ampliação dos seus direitos. Ensinada em universidades públicas espalhadas por todo o Brasil, diferentemente do que muitos pensam, a Libras não é uma linguagem e sim uma língua, porque é falada por um povo e possui regras e sua própria estrutura gramatical. Quem domina a Libras tem um papel muito importante na inclusão e se difere no mercado de trabalho.