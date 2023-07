Livro do Biênio está disponível no programa Barueri sem Papel

Está disponível para consulta e download o Livro do Biênio – A jornada de uma cidade inteligente e sustentável, que traz a trajetória do programa Barueri sem Papel durante os primeiros dois anos de sua implantação pela Prefeitura de Barueri, por meio do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT). O programa otimiza procedimentos e serviços de documentos durante sua elaboração, manuseio, manutenção e guarda.

O Livro do Biênio foi lançado no mês de maio deste ano durante o “Moderniza aí – a tramitação digital e a automação de processos com o Solar BPM”, cerimônia de celebração dos dois anos do programa, coordenada pela SoftPlan, desenvolvedora do sistema.

Somente cinco exemplares foram confeccionados em papel a fim de materializar fisicamente todo o processo e presentear os responsáveis pelo sucesso desse projeto: Rubens Furlan, prefeito de Barueri, Beto Piteri, vice-prefeito, Cilene Bittencourt, secretária de Administração, Jonatas Randal, administrador do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), e Rodrigo Santos, diretor executivo da Softplan.

O contexto da obra



O Barueri sem Papel começou a ser pensado no ano de 2017 com a criação do GED (Gestão Eletrônica de Documentos), partindo do estudo de viabilidade para sua implantação, que aconteceu em abril de 2021, dando início à digitalização documental de toda a Prefeitura de Barueri.

O programa representa hoje uma economia de mais de 40 toneladas de papel, em aquisições materiais para insumos de impressão e redução nos gastos de energia elétrica, resultados que impactam diretamente em favor do meio ambiente e também nos cofres públicos. Está tudo detalhado nas páginas do livro.

Para Jonatas Randal, administrador do CIT, “a implantação do programa demandou muita dedicação e cuidados para lidarmos com o bem público. A administração municipal sempre nos orienta para que o programa foque cada vez mais em beneficiar a população, ofertando qualidade e facilidade nos serviços que a Prefeitura de Barueri oferece”.

Ainda de acordo com Randal, além da economia gerada, “o programa otimizou a dinâmica processual desde a base de uma simples requisição de atendimento ao público à elaboração de processos documentais, desde a sua abertura, passando pelo acompanhamento eletrônico até a assinatura digital, acelerando procedimentos de forma clara e eficiente”.

Isso se reflete, por exemplo, na Saúde, com seus dados integrados no sistema Siss, que pode ser acessado no Portal da Saúde Barueri, facilitando a consulta em toda a rede municipal tanto por parte do profissional durante o atendimento quanto do próprio usuário, por meio do APP Saúde Barueri, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos de celulares Android ou IOS.