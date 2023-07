Bailarinos de Barueri se destacam no Festival de Dança de Joinville

O Núcleo de Dança de Barueri, mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura (Secult), fez bonito no Festival de Dança de Joinville 2023 e voltou para a cidade com três prêmios na bagagem. Os bailarinos conquistaram dois primeiros lugares e um terceiro lugar nesse que é considerado o maior Festival do mundo pelo Guinness Book devido o número de participantes.

O evento, que começou dia 17 e vai até 29 de julho, é considerado a mais importante competição de Dança do Brasil. Na edição deste ano, o festival recebeu 4.600 inscrições de grupos de dança de 25 Estados brasileiros, além de Estados Unidos, Paraguai e França. Destes, 703 foram selecionados para participar. Ao todo, mais de 13 mil bailarinos vão subir nos diversos palcos até o final do evento.

O Núcleo de Dança de Barueri teve cinco coreografias selecionadas para se apresentar no Palco do Festival da Sapatilha, que é dedicado a novos talentos e potenciais tendências da dança. Além deste, o Festival ainda conta com mais três palcos: Mostra Competitiva principal, Meia Ponta, dedicado aos pequenos talentos, e 40+, dedicado a bailarinos com mais de 40 anos.

Todas as coreografias de Barueri foram muito elogiadas pelo público e pelos jurados, e três delas voltaram premiadas.

Em 2022 o Núcleo de Dança da Secult conquistou o segundo lugar na competição. Este é o primeiro ano em que o Núcleo passou a contar com o espaço e a infraestrutura do Complexo Cultural Praça das Artes para as aulas e ensaios, contribuindo ainda mais com o preparo desses artistas.

Resultados



1 ° Lugar – Marias Bonitas



Dança Contemporânea – Infantil



Coreografia de Roberta Silva

1 ° Lugar – Ode ao Burguês



Dança Contemporânea – Sênior



Coreografia de Roberta Silva

3° Lugar – Isadora



Ballet Contemporâneo – Sênior



Coreografia de Roberta Silva

Houve ainda excelentes apresentações nos Palcos Abertos com:



– Processo em Cadeia



– Dança Contemporânea – Sênior

Coreografias de Ícaro Freire



– Dessa Terra Sei



– Dança Contemporânea – Júnior