Equipe de bocha paralímpica de Barueri compete no Regional Sudeste

A delegação barueriense da equipe de bocha IBP/SDPD participará, do dia 27 a 30 de julho, do Campeonato Regional Sudeste que ocorrerá na cidade de Suzano.

A equipe de Barueri é composta por sete atletas que cada vez mais estão se destacando na modalidade paraolímpica, podendo ser um marco para a carreira dos competidores, já que o campeonato reúne os melhores paratletas de bocha do Brasil.

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD), além de oferecer a prática esportiva de diversas modalidades de forma adaptada com o objetivo de promover a socialização dos usuários, promove, em parceria com o Instituto IBP, a capacitação de jovens e adultos nas modalidades de bocha, e assim dar a oportunidade dessas pessoas tornarem-se competidores de alto rendimento.

Equipe



Os atletas contam com a estrutura da SDPD para treino e transporte para as competições. Nesta etapa, os paratletas que se preparam para as disputas são Gabriele Estefani, Adriana Cristina, Ramos Silva Araújo, Renata Cristina Andrade Costa, Marcos Cezário, Leandro Ribeiro, Elizabete Moreira e Ronan Leite.

“O Regional é a principal competição que antecede o Campeonato Brasileiro Adulto. Ano passado garantimos vagas ao sair em terceiro lugar na classe BC3 (é quando o atleta tem grau elevado de comprometimento motor). Esse ano já fomos medalhistas na competição nacional de jovens com Marcos Cezario e Gabriele Estefani. Agora buscamos vagas para o brasileiro através do Regional”, disse o técnico da equipe e instrutor de bocha, Caio Oliveira.

Sobre a bocha paraolímpica



A bocha paraolímpica é considerada a modalidade esportiva mais inclusiva do mundo. Isso porque ela permite a participação de atletas com deficiências severas, como paralisia cerebral, já que podem ser utilizados equipamentos que auxiliam nos arremessos das bolas. O objetivo do jogo é lançar bolas o mais perto possível de uma outra bola branca.