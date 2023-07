Barueri inicia a campanha do Agosto Lilás

Em agosto a Lei Maria da Penha completará 17 anos de existência, mês que marca a luta pelo fim da violência doméstica. Junto com a data inicia-se a campanha de importância nacional “Agosto Lilás”, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o enfrentamento da violência contra a população feminina.

Para tanto, a Secretaria da Mulher de Barueri, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CRAM), realizará uma programação do dia 3 a 30 de agosto com palestras, rodas de conversa e seminários que abordarão temas sobre como interromper o ciclo de violência, relacionamentos saudáveis, Direitos Humanos, a ruptura da violência por meio da autonomia financeira, dentre outros.

Confira a programação completa:

















































Data e horário

Ação Local 02/08 às 10h Roda de conversa sobre “relacionamentos saudáveis” Câmara Municipal de Barueri (rua Alameda Wagih Salles Nemer, 200 – Centro. 03/08 às 10h Roda de conversa “Como interromper o ciclo da violência doméstica e o papel da DDM” Secretaria da Mulher (rua Sebastião Davino dos Reis,756 – Vila Porto) 07/08 às 10h Parada Lilás: pelo fim da violência contra a mulher Em frente ao Paço Municipal (rua Prof. João da Mata e Luz, 84 – Centro) 09/08 às 14h Roda de conversa sobre “Nosso momento mulher” Câmara Municipal de Barueri (rua Alameda Wagih Salles Nemer, 200 – Centro. 16/08 às 9h Seminário “A autonomia financeira e a ruptura do ciclo de violência doméstica” Centro de Eventos (rua Sebastião Davino dos Reis, 672 – Vila Porto) 17/08 às 14h Cine debate com os filmes “Direitos Humanos em tela” e “Eles matam mulheres” Secretaria da Mulher (rua Sebastião Davino dos Reis, 756 – Vila Porto) 22/08 às 10h Palestra “Abordagem Profissional de Violência Sexual” On-line pelo [email protected] 24/08 às 10h Roda de conversa sobre a campanha Agosto Lilás SDPD (rua Vereador Isaías Pereira Souto, 174 – Jd. Belval) 30/08 às 13h40

Palestra sobre “Meninas e Mulheres na Ciência” Secretaria da Mulher (rua Sebastião Davino dos Reis, 756 – Vila Porto)